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Πτωτικά ανοίγει η βδομάδα στη Wall Street εν μέσω απωλειών σε bitcoin και Nvidia
Χρηματιστήρια
16:46 - 02 Φεβ 2026

Πτωτικά ανοίγει η βδομάδα στη Wall Street εν μέσω απωλειών σε bitcoin και Nvidia

Reporter.gr Newsroom
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Τα futures του S&P 500 υποχωρούν τη Δευτέρα (2/2), καθώς η Wall Street ξεκινά το νέο μήνα συναλλαγών, δεχόμενη πιέσεις από τις απώλειες τόσο στο bitcoin, όσο και στην Nvidia.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα futures που συνδέονται με τον ευρύ δείκτη της αγοράς σημειώνουν πτώση περίπου 0,3% στις 6,919.65 μονάδες, ενώ τα futures του Nasdaq υποχωρούν κατά 0,94% στις 23,375.69 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο Dow Jones καταγράφει επίσης μείωση 0,36% στις 48,892.47 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι το bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 80.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ένδειξη ότι οι επενδυτές περιόρισαν περαιτέρω το ρίσκο, μετά τις απότομες πτώσεις της Παρασκευής στον χρυσό και το ασήμι. Το ασήμι, το οποίο έχει υπερδιπλασιάσει την αξία του τους τελευταίους 12 μήνες, κατέρρευσε περίπου κατά 30% την Παρασκευή, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από το 1980. Ο χρυσός υποχώρησε επίσης περίπου κατά 9%.

Το κρυπτονόμισμα, όπως και τα δύο πολύτιμα μέταλλα, ανέκαμψαν αργότερα από τα χαμηλά τους τη Δευτέρα, γεγονός που συνέβαλε στον περιορισμό των απωλειών στα futures των μετοχών και στη μερική αποκλιμάκωση του κλίματος αποφυγής ρίσκου. Το bitcoin διαπραγματευόταν τελευταία πάνω από τα 78.000 δολάρια, ενώ ο χρυσός και το ασήμι κατέγραφαν απώλειες άνω του 3% το καθένα.

Η Wall Street στρέφει επίσης την προσοχή της στη Nvidia, καθώς εντείνονται τα ερωτήματα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Wall Street Journal μετέδωσε, επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος, ότι τα σχέδια της Nvidia να επενδύσει 100 δισ. δολάρια στην OpenAI έχουν «παγώσει», με στελέχη της εταιρείας κατασκευής τσιπ να εκφράζουν αμφιβολίες για τη συμφωνία. Σημειώνεται ότι μετοχή της Nvidia υποχωρούσε πάνω από 1% στην προσυνεδριακή διαπραγμάτευση.

Μεγάλη εβδομάδα αποτελεσμάτων και απασχόλησης

Περισσότερες από 100 εταιρείες του δείκτη S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων οι Amazon και Alphabet. Συνολικά, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εξελίσσεται θετικά μέχρι στιγμής, αν και έχουν σημειωθεί ορισμένες ηχηρές πωλήσεις μετά τα αποτελέσματα, όπως στην περίπτωση της Microsoft.

Παρά ταύτα, στρατηγικοί αναλυτές της Deutsche Bank ανέφεραν το Σαββατοκύριακο ότι η αύξηση των εταιρικών κερδών βρίσκεται σε τροχιά για την ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Τη Δευτέρα, η Disney ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παράλληλα, η Wall Street αναμένει με ενδιαφέρον τη δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, η οποία αναμένεται την Παρασκευή το πρωί. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones εκτιμούν ότι δημιουργήθηκαν 55.000 νέες θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα.

Οι μετοχές προέρχονται από μια πτωτική συνεδρίαση, με τους βασικούς δείκτες να υποχωρούν αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επιλογή του Κέβιν Γουόρς ως υποψήφιου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed). Εφόσον εγκριθεί, ο Γουόρς θα αντικαταστήσει τον Τζερόμ Πάουελ αργότερα μέσα στη χρονιά.

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