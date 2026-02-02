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ΗΠΑ: Απροσδόκητη άνοδος της μεταποίησης - Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 ο ISM
Ειδήσεις
19:02 - 02 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Απροσδόκητη άνοδος της μεταποίησης - Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 ο ISM

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε η μεταποιητική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο, με τον ρυθμό ανάπτυξης να είναι ο ταχύτερος από το 2022, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη δυναμική άνοδο των νέων παραγγελιών και της παραγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα το Institute for Supply Management (ISM), ο δείκτης μεταποίησης ενισχύθηκε στις 52,6 μονάδες από 47,9 τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Υπενθυμίζεται ότι επίπεδα άνω των 50 μονάδων σηματοδοτούν επέκταση της δραστηριότητας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο συρρίκνωσης στον μεταποιητικό τομέα και θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς ενισχύει τις ενδείξεις ότι η αμερικανική βιομηχανία αρχίζει να ανακάμπτει μετά από τρία χρόνια υποτονικής πορείας, υπό την προϋπόθεση ότι η τάση θα διατηρηθεί.

Άλμα σε παραγγελίες και παραγωγή

Η έκθεση του ISM καταγράφει άνοδο σχεδόν 10 μονάδων στον δείκτη νέων παραγγελιών, καθώς και ισχυρή ενίσχυση στον δείκτη παραγωγής. Και οι δύο δείκτες σημείωσαν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών.

Παράλληλα, τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών αυξήθηκαν για πρώτη φορά από το 2022, ενώ θετική ήταν και η εικόνα στις εξαγωγικές παραγγελίες, υποδηλώνοντας βελτίωση της εξωτερικής ζήτησης.

Αντίδραση των αγορών

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και το δολάριο κινήθηκαν ανοδικά, ενώ ο δείκτης S&P 500 διατήρησε τα κέρδη του, αντανακλώντας τη θετική αποτίμηση των δεδομένων από τις αγορές.

Η ενίσχυση της ζήτησης συνδέεται εν μέρει με τη σημαντική μείωση των αποθεμάτων πελατών, τα οποία υποχώρησαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τα μέσα του 2022. Τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση των παραγγελιών και της παραγωγής τους επόμενους μήνες.

Επιφυλάξεις για τη διάρκεια της ανάκαμψης

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Επιτροπής Επιχειρηματικής Έρευνας Μεταποίησης του ISM, Σούζαν Σπενς, τα θετικά στοιχεία συνοδεύονται και από ορισμένες επιφυλάξεις.

«Παρότι πρόκειται για ενθαρρυντικές ενδείξεις στην αρχή του έτους, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Ιανουάριος είναι παραδοσιακά μήνας αναπλήρωσης αποθεμάτων μετά τις γιορτές. Επιπλέον, μέρος των αγορών φαίνεται να γίνεται προληπτικά, ενόψει πιθανών αυξήσεων τιμών λόγω των συνεχιζόμενων ζητημάτων με τους δασμούς», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Κλάδοι, απασχόληση και κόστος

Σε επίπεδο κλάδων, εννέα βιομηχανικοί τομείς κατέγραψαν ανάπτυξη τον Ιανουάριο, μεταξύ των οποίων η ένδυση, τα μεταλλικά προϊόντα, ο εξοπλισμός μεταφορών και τα μηχανήματα. Αντίθετα, οκτώ κλάδοι συνέχισαν να κινούνται σε τροχιά συρρίκνωσης.

Ο δείκτης απασχόλησης στη μεταποίηση αυξήθηκε κατά 3,3 μονάδες, φτάνοντας στις 48,1 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών. Παρότι παραμένει κάτω από το όριο των 50 μονάδων, υποδηλώνει ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας συνεχίζονται με ηπιότερο ρυθμό.

Ταυτόχρονα, ο δείκτης χρόνων παράδοσης προμηθευτών ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, ένδειξη αυξημένων καθυστερήσεων στην προμήθεια πρώτων υλών.

Παρά τα θετικά σημάδια, οι πιέσεις στο κόστος παραμένουν. Ο δείκτης τιμών που πληρώνονται αυξήθηκε τον Ιανουάριο στις 59 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο τετραμήνου, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις από το αυξημένο κόστος εισροών για τις επιχειρήσεις.

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