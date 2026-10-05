ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελληνικά ομόλογα: Μικρή αποκλιμάκωση στο 4,52% – Σταθερά πάνω από τις 100 μονάδες το spread
Ομόλογα
20:48 - 05 Οκτ 2026

Ελληνικά ομόλογα: Μικρή αποκλιμάκωση στο 4,52% – Σταθερά πάνω από τις 100 μονάδες το spread

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με οριακή αποκλιμάκωση της απόδοσής του ολοκλήρωσε τη Δευτέρα 5/10 τις συναλλαγές του το ελληνικό δεκαετές ομόλογο, σε μια ευρωπαϊκή αγορά κρατικού χρέους που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα και νευρικότητα.

Στην ΗΔΑΤ, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς διαμορφώθηκε στο 4,52%, από 4,54% την Παρασκευή, καταγράφοντας μικρή βελτίωση και εμφανίζοντας, παράλληλα, καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με αρκετούς κρατικούς τίτλους της Ευρωζώνης.

Την ίδια ώρα, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, κινήθηκε κοντά στο 3,49%. Η διατήρηση των αποδόσεων σε υψηλά επίπεδα αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αλλά και την αυξημένη δημοσιονομική και πολιτική αβεβαιότητα σε αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Πάνω από τις 100 μονάδες βάσης το spread

Με βάση τις παραπάνω αποδόσεις, το περιθώριο του ελληνικού 10ετούς έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου διαμορφώθηκε περίπου στις 102 μονάδες βάσης.

Το ελληνικό spread παραμένει έτσι πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 μονάδων βάσης, αν και εμφανίζει μικρή βελτίωση σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά τις πιέσεις που επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικού χρέους, τα ελληνικά ομόλογα εμφανίζουν μέχρι στιγμής μεγαλύτερες αντοχές. Η εικόνα αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη δημοσιονομική πορεία της χώρας, στις αναπτυξιακές προοπτικές και στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στις αγορές τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την επίδραση της ανόδου του ενεργειακού κόστους, του επίμονου πληθωρισμού και των προσδοκιών για μια περισσότερο αυστηρή κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Καλύτερη εικόνα από Γαλλία και Ιταλία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των ελληνικών τίτλων με τα ομόλογα άλλων μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης.

Στη Γαλλία, η απόδοση του 10ετούς παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, κοντά στο 4,87%, ενώ το spread έναντι του Bund διαμορφώθηκε περίπου στις 145 μονάδες βάσης. Οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το δημοσιονομικό έλλειμμα, τις προοπτικές έγκρισης του προϋπολογισμού και το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον, παράγοντες που διατηρούν τις πιέσεις στους γαλλικούς κρατικούς τίτλους.

Στην Ιταλία, η απόδοση του 10ετούς κινήθηκε περίπου στο 4,62%, δηλαδή επίσης πάνω από την αντίστοιχη ελληνική απόδοση.

Στην Ισπανία, η απόδοση του 10ετούς διαμορφώθηκε κοντά στο 4,10%, με την αγορά να αξιολογεί και τις πολιτικές εξελίξεις μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Η ελληνική αγορά απέναντι στις ευρωπαϊκές πιέσεις

Η εικόνα των αποδόσεων καταδεικνύει ότι η Ελλάδα, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, διαφοροποιήθηκε θετικά από την ευρύτερη επιδείνωση που καταγράφηκε κυρίως στους γαλλικούς τίτλους και, σε μικρότερο βαθμό, σε άλλες αγορές της Ευρωζώνης.

Το γεγονός ότι η απόδοση του ελληνικού 10ετούς παραμένει χαμηλότερα από εκείνες της Γαλλίας και της Ιταλίας αποτελεί ένδειξη της βελτιωμένης θέσης των ελληνικών τίτλων, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει την απόσταση από το γερμανικό Bund.

Με το spread στις 102 μονάδες βάσης, η διαφορά από το γερμανικό ομόλογο παραμένει αισθητή. Η εξέλιξή του θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται τόσο από τις διεθνείς συνθήκες στις αγορές ομολόγων όσο και από τις μεταβολές στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τη δημοσιονομική πορεία των ευρωπαϊκών κρατών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποκλιμακώνονται οι πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα, μετά το υψηλό 24 ετών στις αποδόσεις των 30ετών
Ομόλογα

Αποκλιμακώνονται οι πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα, μετά το υψηλό 24 ετών στις αποδόσεις των 30ετών

Συνεχίζεται το sell-off στα ομόλογα – Στο 4,41% το ελληνικό 10ετές
Ομόλογα

Συνεχίζεται το sell-off στα ομόλογα – Στο 4,41% το ελληνικό 10ετές

Γαλλικά ομόλογα: Σε υψηλό 14ετίας το spread λόγω γενικευμένης αβεβαιότητας
Ομόλογα

Γαλλικά ομόλογα: Σε υψηλό 14ετίας το spread λόγω γενικευμένης αβεβαιότητας

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
05/10/2026 - 22:19

Σαλαμίνα: Προσάραξη του «Neptune Ethos» - Τρία ρυμουλκά στο σημείο

Εργασιακά
05/10/2026 - 22:15

ΔΥΠΑ: Στην Κέρκυρα το 12ο JobReady την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
05/10/2026 - 22:00

Καββαδάς: Εντός Οκτωβρίου η ενίσχυση για τις ζωοτροφές €53,77 εκατ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 21:45

ΔΕΣΦΑ: Σε τροχιά υλοποίησης ο αγωγός φυσικού αερίου προς την Πάτρα

Υγεία
05/10/2026 - 21:30

Γιατί το smartphone στα 12 συνδέεται με διατροφικές διαταραχές στους εφήβους;

Πολιτική
05/10/2026 - 21:28

Ρούμπιο: «Πολύ σημαντικός σύμμαχος» η Ελλάδα – Στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο

Ειδήσεις
05/10/2026 - 21:15

Τραμπ: Δεν φταίει το Ορμούζ - Η Ουκρανία ανεβάζει τις τιμές της βενζίνης χτυπώντας ρωσικά διυλιστήρια

Πολιτική
05/10/2026 - 20:59

Δένδιας: Πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Ομόλογα
05/10/2026 - 20:48

Ελληνικά ομόλογα: Μικρή αποκλιμάκωση στο 4,52% – Σταθερά πάνω από τις 100 μονάδες το spread

Οικονομία
05/10/2026 - 20:30

ΙΕΛΚΑ: Αρνητικός «πληθωρισμός» -0,75% στα σουπερμάρκετ τον Σεπτέμβριο

Χρηματιστήρια
05/10/2026 - 20:22

Ευρωαγορές: Κέρδη με στήριξη από τις τράπεζες – Σε χαμηλό εξαμήνου ο CAC 40

Ειδήσεις
05/10/2026 - 20:05

ΗΠΑ: Στο Fox News η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ

Ειδήσεις
05/10/2026 - 19:59

Βανς: «Δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία» για ιρανική εμπλοκή στην απόπειρα κατάληψης του Flydubai

Πολιτική
05/10/2026 - 19:34

Μητσοτάκης στα 52 χρόνια της ΝΔ: Εγγυητές της σταθερότητας - Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω

Ειδήσεις
05/10/2026 - 19:19

Οι νέες δυνατότητες που θα έχει το Next Generation 112

Ειδήσεις
05/10/2026 - 19:10

Βραζιλία: Οι αγορές στοιχηματίζουν σε νίκη του Φλάβιο Μπολσονάρο – Άλμα 9% στο χρηματιστήριο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 19:07

Για πρώτη φορά η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank ταξιδεύει στην Κύπρο

Εργασιακά
05/10/2026 - 18:47

Νέο σχέδιο νόμου για όρια στην παρέμβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό

Ναυτιλία
05/10/2026 - 18:42

Κικίλιας: Επενδύσεις και εκσυγχρονισμός για πιο ανταγωνιστικά ελληνικά λιμάνια

Ειδήσεις
05/10/2026 - 18:42

Ισπανία: Γιατί επέλεξε ο Σάντσεθ τις πρόωρες εκλογές - Ποιο δίλημμα προτάσσει

Επιχειρήσεις
05/10/2026 - 18:31

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Μίσθωση νέου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο City Link

Ειδήσεις
05/10/2026 - 18:23

ΕΛ.ΑΣ.: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο

Υγεία
05/10/2026 - 18:21

Συγκινητικές στιγμές στήριξης και αλληλεγγύης στο 18ο Greece Race for the Cure®

Ανακοινώσεις
05/10/2026 - 18:09

Jumbo: «Άλμα» 8% στις πωλήσεις τον Σεπτέμβριο – Στο +6% το 9μηνο

Ειδήσεις
05/10/2026 - 17:59

Ξέπλυμα χρήματος μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας: Η μέθοδος που εντόπισε η Αρχή

Ειδήσεις
05/10/2026 - 17:55

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναζητούν λεπτομέρειες για τον αναφερόμενο θάνατο από πανώλη στη Ρωσία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 17:50

Powering Forward: Νέα διατλαντική ενεργειακή πρωτοβουλία από το GMF, το CSIS και τον Όμιλο ΔΕΗ

Σχόλια Αγοράς
05/10/2026 - 17:40

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες «σήκωσαν» τον ΓΔ - Βραζιλιάνικο ράλι για την Allwyn

Πολιτική
05/10/2026 - 17:39

Πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη για αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Πολιτική
05/10/2026 - 17:25

Παππάς για προσχέδιο προϋπολογισμού: 300.000 συνταξιούχοι δουλεύουν επειδή η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ