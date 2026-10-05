Ελληνικά ομόλογα: Μικρή αποκλιμάκωση στο 4,52% – Σταθερά πάνω από τις 100 μονάδες το spread

Με οριακή αποκλιμάκωση της απόδοσής του ολοκλήρωσε τη Δευτέρα 5/10 τις συναλλαγές του το ελληνικό δεκαετές ομόλογο, σε μια ευρωπαϊκή αγορά κρατικού χρέους που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα και νευρικότητα.

Στην ΗΔΑΤ, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς διαμορφώθηκε στο 4,52%, από 4,54% την Παρασκευή, καταγράφοντας μικρή βελτίωση και εμφανίζοντας, παράλληλα, καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με αρκετούς κρατικούς τίτλους της Ευρωζώνης.

Την ίδια ώρα, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, κινήθηκε κοντά στο 3,49%. Η διατήρηση των αποδόσεων σε υψηλά επίπεδα αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αλλά και την αυξημένη δημοσιονομική και πολιτική αβεβαιότητα σε αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Πάνω από τις 100 μονάδες βάσης το spread

Με βάση τις παραπάνω αποδόσεις, το περιθώριο του ελληνικού 10ετούς έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου διαμορφώθηκε περίπου στις 102 μονάδες βάσης.

Το ελληνικό spread παραμένει έτσι πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 μονάδων βάσης, αν και εμφανίζει μικρή βελτίωση σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά τις πιέσεις που επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικού χρέους, τα ελληνικά ομόλογα εμφανίζουν μέχρι στιγμής μεγαλύτερες αντοχές. Η εικόνα αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη δημοσιονομική πορεία της χώρας, στις αναπτυξιακές προοπτικές και στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στις αγορές τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την επίδραση της ανόδου του ενεργειακού κόστους, του επίμονου πληθωρισμού και των προσδοκιών για μια περισσότερο αυστηρή κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Καλύτερη εικόνα από Γαλλία και Ιταλία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των ελληνικών τίτλων με τα ομόλογα άλλων μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης.

Στη Γαλλία, η απόδοση του 10ετούς παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, κοντά στο 4,87%, ενώ το spread έναντι του Bund διαμορφώθηκε περίπου στις 145 μονάδες βάσης. Οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το δημοσιονομικό έλλειμμα, τις προοπτικές έγκρισης του προϋπολογισμού και το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον, παράγοντες που διατηρούν τις πιέσεις στους γαλλικούς κρατικούς τίτλους.

Στην Ιταλία, η απόδοση του 10ετούς κινήθηκε περίπου στο 4,62%, δηλαδή επίσης πάνω από την αντίστοιχη ελληνική απόδοση.

Στην Ισπανία, η απόδοση του 10ετούς διαμορφώθηκε κοντά στο 4,10%, με την αγορά να αξιολογεί και τις πολιτικές εξελίξεις μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Η ελληνική αγορά απέναντι στις ευρωπαϊκές πιέσεις

Η εικόνα των αποδόσεων καταδεικνύει ότι η Ελλάδα, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, διαφοροποιήθηκε θετικά από την ευρύτερη επιδείνωση που καταγράφηκε κυρίως στους γαλλικούς τίτλους και, σε μικρότερο βαθμό, σε άλλες αγορές της Ευρωζώνης.

Το γεγονός ότι η απόδοση του ελληνικού 10ετούς παραμένει χαμηλότερα από εκείνες της Γαλλίας και της Ιταλίας αποτελεί ένδειξη της βελτιωμένης θέσης των ελληνικών τίτλων, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει την απόσταση από το γερμανικό Bund.

Με το spread στις 102 μονάδες βάσης, η διαφορά από το γερμανικό ομόλογο παραμένει αισθητή. Η εξέλιξή του θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται τόσο από τις διεθνείς συνθήκες στις αγορές ομολόγων όσο και από τις μεταβολές στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τη δημοσιονομική πορεία των ευρωπαϊκών κρατών.