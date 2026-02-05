Κι όμως, κορυφαίος υπουργός του Τραμπ χαρακτηρίζει τον Πούτιν «εγκληματία πολέμου»

Δήλωση που προκαλεί αίσθηση έκανε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτηρίζοντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν «εγκληματία πολέμου»!

Ο Μπέσεντ εξέφρασε την άποψη ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι παράμονη και γι' αυτό εξακολουθεί να θεωρεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εγκληματία πολέμου.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ είπε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο κυρώσεων κατά του «σκιώδους» στόλου της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι οι οριστικές του αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ουδέποτε κάνει τέτοιους χαρακτηρισμούς για το Ρώσο ομόλογό του, οι δηλώσεις του Μπέσεντ είναι λογικό να αναπαράγονται από τα διεθνή πρακτορεία.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως σηματοδοτούν και αλλαγή στάσης από τη μεριά των ΗΠΑ, αλλά σίγουρα ασκούν κάποια πίεση στη ρωσική πλευρά που διαπραγματεύεται με την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι για να τερματιστούν επιτέλους οι εχθροπραξίες.