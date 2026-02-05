Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές - Τα βλέμματα στραμμένα στις εμπορικές αβεβαιότητες και τη νομισματική πολιτική 

Στα αξιόλογα της ημέρας, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια για πέμπτη συνεδρίαση, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός κινείται σταθερά προς τον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Η Κριστίν Λαγκάρντ εξήγησε ότι η απόφαση βασίστηκε στη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, στην ανθεκτικότητα της οικονομίας της ευρωζώνης και στη χαμηλή ανεργία, παρά το αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον. Τόνισε ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει αυστηρά εξαρτώμενη από τα δεδομένα, χωρίς προδέσμευση για μελλοντική πορεία επιτοκίων, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων στις προοπτικές ανάπτυξης και τιμών.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με ζημιές της τάξης του 1,06%.
Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,084% στις 24.445,33 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε πτωτικά 0,39% στις 8.230,18 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με απώλειες 0,47% στις 10.353,65 μονάδες.
Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX σημείωσε βουτιά 1,38% στις 17.853,02 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινήθηκε πτωτικά κατά 1,08% στις 46.132,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με υποχώρηση 0,92% στις 8.799,76 μονάδες.