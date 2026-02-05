Χωρίς ουσιαστική πρόοδο οι συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι, αλλά με συμφωνία για ανταλλαγή αιχμαλώτων
Ειδήσεις
17:26 - 05 Φεβ 2026

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο οι συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι, αλλά με συμφωνία για ανταλλαγή αιχμαλώτων

Reporter.gr Newsroom
Η Ουκρανία και η Ρωσία ολοκλήρωσαν την Πέμπτη στο Άμπου Ντάμπι τη δεύτερη ημέρα συνομιλιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, χωρίς να σημειωθεί κάποια καθοριστική πρόοδος προς τον τερματισμό της φονικότερης σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αμοιβαία ανταλλαγή 157 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά, μια σπάνια απτή εξέλιξη που προέκυψε από τις συζητήσεις.

Ωστόσο, ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ και συμμετέχων στις συνομιλίες, προειδοποίησε ότι «απομένει σημαντική δουλειά» τις επόμενες εβδομάδες, περιορίζοντας τις προσδοκίες για μια γρήγορη πορεία προς την ειρήνη.

Παρόλα αυτά, οι συναντήσεις αποτέλεσαν την πιο ουσιαστική εμπλοκή ανώτερων αντιπροσωπειών από το Κίεβο και τη Μόσχα εδώ και μήνες, υποδηλώνοντας μια διστακτική αλλά υπαρκτή αναζωπύρωση των διπλωματικών προσπαθειών, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Η συνάντηση της Πέμπτης, διάρκειας τριών ωρών, ακολούθησε έναν γύρο τριμερών διαπραγματεύσεων την Τετάρτη, που διήρκεσε περίπου πέντεμισι ώρες.

Ο Κυρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις ήταν «γνήσια εποικοδομητικές», ευχαριστώντας τις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον ρόλο τους στη διαμεσολάβηση. Αντίστοιχα θετικό τόνο υιοθέτησε και ο Ρώσος εκπρόσωπος Κιρίλ Ντμίτριεφ, λέγοντας ότι υπήρξε πρόοδος και «κίνηση προς τα εμπρός» στις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε αργότερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα συνεχιστούν στο άμεσο μέλλον.

Και οι δύο πλευρές έστειλαν ανώτερους στρατιωτικούς και αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των ΗΑΕ, γεγονός που υποδηλώνει μια πιο σοβαρή προσέγγιση σε σύγκριση με προηγούμενους γύρους, όταν η Μόσχα είχε εκπροσωπηθεί από χαμηλότερου επιπέδου αποστολές.

«Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, τεχνικές στρατιωτικές ομάδες από την Ουκρανία και τη Ρωσία συναντώνται σε ένα σχήμα στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς», δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Είναι απίθανο να γίνει σαφής η πρόοδος, ακόμη και μέσω διαρροών πληροφοριών, έως ότου επιτευχθεί μια πραγματική τομή. Στόχος μας είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι σε αυτή τη διαδικασία», πρόσθεσε.

Παρά τον πιο θετικό τόνο, οι προοπτικές για μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία παραμένουν αβέβαιες, καθώς η Μόσχα συνεχίζει να προβάλλει μαξιμαλιστικές εδαφικές απαιτήσεις. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την παραχώρηση από την Ουκρανία ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει αυτούς τους όρους, υποστηρίζοντας αντ’ αυτού μια κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου και αποκλείοντας κάθε μονομερή αποχώρηση των δυνάμεών τους από την ανατολική Ουκρανία, όπου μια αλυσίδα βαριά οχυρωμένων πόλεων αποτελεί μία από τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές του Κιέβου.

Κεντρικό ερώτημα παραμένει το κατά πόσον ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τις εχθροπραξίες, εκτός εάν η Ουκρανία αποδεχθεί τους δρακόντειους όρους της Μόσχας, οι οποίοι περιλαμβάνουν επίσης περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και απαγόρευση παρουσίας δυτικών στρατευμάτων στο έδαφός της.

Οι ρωσικές προελάσεις στο πεδίο της μάχης έχουν επιβραδυνθεί αισθητά φέτος σε σύγκριση με το τέλος της περασμένης χρονιάς, λόγω των παγωμένων θερμοκρασιών και της σθεναρής ουκρανικής αντίστασης.

Παρά ταύτα, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν μια εκστρατεία παρατεταμένων πληγμάτων κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, βυθίζοντας μεγάλα τμήματα της χώρας σε παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και επιδεινώνοντας το ανθρωπιστικό κόστος, σε μια προσπάθεια —όπως υποστηρίζουν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του— να πληγεί το ηθικό του άμαχου πληθυσμού.

Δύο ενδιαφέροντα συνέδρια, για διαφορετικούς λόγους
Στοιχειώδη ελλείμματα
Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση
Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah
Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου
Ειδικό δικαστήριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία προωθούν 36 χώρες: Στο στόχαστρο ο Πούτιν
