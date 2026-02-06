ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
18:55 - 06 Φεβ 2026

ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Παρασκευή το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά την ενεργοποίηση του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης, με στόχο τον περιορισμό των εξαγωγών προς δικαιοδοσίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για επανεξαγωγή αγαθών προς τη Μόσχα.

Η ανακοίνωση του νέου πακέτου έρχεται μετά από ημέρες καθυστερήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες του Euractiv, οφείλονταν τόσο σε παράλληλες διπλωματικές διαδικασίες στο πλαίσιο των συνομιλιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στο Άμπου Ντάμπι, όσο και στις προσπάθειες των Βρυξελλών να εξασφαλίσουν τη στήριξη των ΗΠΑ για μια προτεινόμενη απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με το ρωσικό πετρέλαιο.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: η Ρωσία θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με γνήσια πρόθεση μόνο αν ασκηθεί πίεση. Αυτή είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ρωσία».

Στον πυρήνα των προτάσεων της Επιτροπής περιλαμβάνεται η πλήρης απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών που συνδέονται με το ρωσικό αργό πετρέλαιο, σε συντονισμό με τους εταίρους της G7. Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση της «μαύρης λίστας» της ΕΕ για τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας σε 640 πλοία και την αυστηροποίηση των περιορισμών για δεξαμενόπλοια LNG και παγοθραυστικά, ασκώντας περαιτέρω πίεση σε μελλοντικά έργα εξαγωγής φυσικού αερίου.

Τα εμπορικά μέτρα του πακέτου περιλαμβάνουν νέες απαγορεύσεις εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αξίας άνω των 360 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και νέες απαγορεύσεις εισαγωγών μετάλλων, χημικών προϊόντων και κρίσιμων ορυκτών που ξεπερνούν τα 570 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, το πακέτο προβλέπει την ένταξη ακόμη 20 ρωσικών περιφερειακών τραπεζών στον κατάλογο κυρώσεων, καθώς και νέα μέτρα που στοχεύουν σε κρυπτονομίσματα και πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων. Στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης τράπεζες τρίτων χωρών που κατηγορούνται ότι διευκολύνουν το παράνομο εμπόριο αγαθών υπό κυρώσεις.

Σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες που μίλησαν στο Euractiv, το πακέτο αναμένεται να παρουσιαστεί στους πρέσβεις της ΕΕ τη Δευτέρα, με στόχο την επίσημη έγκριση των μέτρων έως τις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα που συμπληρώνεται η τέταρτη επέτειος του πολέμου στην Ουκρανία.

