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ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β&#039; τρίμηνο - Τελικό μέρισμα ανά μετοχή €0,90214, αυξημένο κατά 21,7%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
10:16 - 29 Ιουλ 2026

ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β' τρίμηνο - Τελικό μέρισμα ανά μετοχή €0,90214, αυξημένο κατά 21,7%

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή Κερδοφορία ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ, με αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 3,0% στο τρίμηνο - σύμφωνα με τον στόχο για αύξηση ~3% για το 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου για το β΄τρίμηνο 2026, η ισχυρή δυναμική των εσόδων συνεχίστηκε, με αύξηση 8%, εξαιρουμένης της σταδιακής υποχώρησης της διεθνούς χονδρικής, μηδενικού περιθωρίου κέρδους

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής διατήρησαν τη δυναμική τους, αυξημένα κατά 2,3% στο τρίμηνο – ρεκόρ στις καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου (62 χιλ.), ρεκόρ ετήσιας ανάπτυξης συνδρομητικής βάσης κατά 8%.

Προκύπτει επίσης:

Θετικό πρόσημο για τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, με ισχυρές επιδόσεις σε FTTH, FWA, και τηλεόραση – αυξημένα κατά 1,4% συμπ. των υπηρεσιών Data Com

Ισχυρή δυναμική για το FTTH, με νέο ρεκόρ στις καθαρές προσθήκες πελατών στο τρίμηνο (+62 χιλ.), και την πελατειακή βάση στις 687 χιλ.

Επέκταση της διαθεσιμότητας FTTH σε 2,2 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, με τη διείσδυση να αυξάνεται στο 41,7%

Τελικό μέρισμα ανά μετοχή: €0,90214 αυξημένο κατά 21,7%

Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ από την S&P σε «A-» από «BBB+»

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή:

«Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το 2026. H κερδοφορία EBITDA κατέγραψε εκ νέου ανάπτυξη, χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική μας στην κινητή, το FTTH, το FWA, την τηλεόραση, τις ισχυρές μας επιδόσεις στα System Solutions, καθώς και τον συνεχή μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου.

Οι προσθήκες πελατών FTTH, που κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και η αυξανόμενη διείσδυση του δικτύου οπτικών ινών, επιβεβαιώνουν τα οφέλη από την επέκταση των υποδομών μας και την υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να αποτελούμε σημείο αναφοράς στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Η πρόσφατη ανάδειξη του δικτύου μας ως “Greece’s Fastest Mobile Network” από την Ookla για δέκατη συνεχή χρονιά αποτελεί ιστορικό επίτευγμα, καθώς είμαστε το πρώτο δίκτυο κινητής στον κόσμο που αναδεικνύεται το ταχύτερο στη χώρα του επί μία δεκαετία. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική υπεροχή του δικτύου μας και τη σταθερή προσήλωση στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας στους πελάτες μας.

Σε αυτά τα επιτεύγματα, προστίθενται νέα, χάρη στο ισχυρό χρηματοοικονομικό μας προφίλ και την ηγετική μας θέση στην αγορά. Ειδικότερα, η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «A-» από την S&P, μας καθιστά τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αξιολόγηση στην κατηγορία Α, και αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των μακροπρόθεσμων προοπτικών μας για ανάπτυξη. Κοιτώντας μπροστά, στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε μια digital first και σταδιακά σε AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο στο λειτουργικό μας μοντέλο, όσο και στις δικτυακές μας υποδομές. Με την ισχύ και την τεχνογνωσία του Ομίλου Telekom ως ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες μας και την κοινωνία».

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 10:30
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