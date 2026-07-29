Εξάρχου: «Έρχεται νέος γύρος ακρίβειας στην ενέργεια» – Γιατί η Aktor έσπευσε να κλειδώσει κεφάλαια πριν από τον χειμώνα

Την εκτίμηση ότι η Ευρώπη οδεύει προς έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα, με νέες πληθωριστικές πιέσεις και ακριβότερο χρήμα, διατύπωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, εξηγώντας ότι αυτή ακριβώς η ανησυχία οδήγησε τον όμιλο να ολοκληρώσει σε χρόνο-ρεκόρ τόσο την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όσο και την έκδοση ομολογιακού δανείου.

«Με απασχολεί ο χειμώνας που έρχεται», είπε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι από το φθινόπωρο οι αγορές θα γίνουν πιο απαιτητικές, τα επιτόκια θα κινηθούν υψηλότερα και η χρηματοδότηση θα είναι δυσκολότερη. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, η Aktor επέλεξε να κεφαλαιοποιηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, πριν από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ώστε να θωρακίσει τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος.

«Κεφαλαιοποιηθήκαμε επαρκώς για να προβλέψουμε το μέλλον. Αν υπάρξουν οι πληθωριστικές πιέσεις που πιστεύω, θα αυξηθούν τα επιτόκια και θα είναι πολύ πιο δύσκολο να χρηματοδοτηθεί κάποιος από τις αγορές», ανέφερε.

Προειδοποίηση για νέο κύμα ακρίβειας

Ο κ. Εξάρχου εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, εκτιμώντας ότι, εφόσον δεν υπάρξει κάποια θεαματική αλλαγή, οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θα προκαλέσουν νέο κύμα πληθωρισμού στην Ευρώπη μέσα στον χειμώνα.

Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προετοιμαστεί επαρκώς για το ενδεχόμενο παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης, στηρίζοντας τις προσδοκίες της κυρίως στην πιθανότητα λήξης του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική», σχολίασε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και στην περίπτωση που τερματιστεί ο πόλεμος, η αποκατάσταση των ενεργειακών ροών δεν μπορεί να γίνει άμεσα.

«Η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβότερα»

Ο επικεφαλής της Aktor υποστήριξε ότι η ΕΕ όφειλε ήδη να έχει δημιουργήσει έναν κοινό μηχανισμό χρηματοδότησης, αντίστοιχο του Ταμείου Ανάκαμψης ή ενός ευρωομολόγου, ώστε να εξασφαλίσει φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές και να περιορίσει το ενεργειακό κόστος.

«Πιστεύω ότι τελικά θα γίνει. Απλώς θα γίνει αργά. Και η Ευρώπη θα πληρώσει πολύ περισσότερα χρήματα από όσα θα πλήρωνε αν είχε κινηθεί εγκαίρως», ανέφερε.

Γιατί προηγήθηκαν ΑΜΚ και ομόλογο

Ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι η Aktor ολοκλήρωσε μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα τόσο την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όσο και την έκδοση ομολογιακού δανείου.

«Δεν έχει ξαναγίνει εταιρεία να ολοκληρώσει ΑΜΚ και ομόλογο μέσα σε ενάμιση μήνα», είπε, αποδίδοντας τα εύσημα στα στελέχη των οικονομικών και νομικών υπηρεσιών του ομίλου.

Όπως εξήγησε, η στρατηγική της διοίκησης ήταν να εξασφαλίσει εγκαίρως τα αναγκαία κεφάλαια ώστε να μπορεί να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τον ισολογισμό της.

Προτεραιότητα οι συμφωνίες με τη Motor Oil

Άμεση προτεραιότητα της διοίκησης αποτελεί πλέον η ολοκλήρωση των δύο συμφωνιών με τη Motor Oil, που αφορούν την εξαγορά του 75% της Θαλής και της Ηλέκτωρ, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη δεύτερου FSRU στην Κόρινθο.

Οι σχετικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αποκλειστικότητα και, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

«Το πλεονέκτημά μας είναι ο χαμηλός δανεισμός»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA, ο οποίος σήμερα διαμορφώνεται στο 1,6, επίπεδο που –όπως είπε– είναι χαμηλότερο από εκείνο των ανταγωνιστών.

Η διοίκηση σκοπεύει να διατηρήσει τον δείκτη κάτω από τις τέσσερις φορές EBITDA ακόμη και στο αποκορύφωμα του επενδυτικού κύκλου, θεωρώντας ότι αυτό θα της επιτρέψει να διεκδικήσει μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις και έργα παραχώρησης.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ και βλέμμα στο Χρηματιστήριο

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου εκτείνεται στην επόμενη πενταετία και περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο κ. Εξάρχου αποκάλυψε ότι εξετάζεται και η εισαγωγή της Aktor Ανανεώσιμες στο Χρηματιστήριο, ενώ διευκρίνισε ότι το έργο του ορυχείου στην Αλβανία δεν αποτελεί σήμερα προτεραιότητα.

Ψήφος εμπιστοσύνης από τους ξένους επενδυτές

Αναφερόμενος στο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, ο επικεφαλής της Aktor υποστήριξε ότι η επιτυχία τόσο της αύξησης κεφαλαίου όσο και της έκδοσης ομολόγου αποδεικνύει πως οι ξένοι επενδυτές είναι πλέον διατεθειμένοι να αναλάβουν ελληνικό επιχειρηματικό κίνδυνο.

«Το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας να μοιραστεί τον κίνδυνο της Aktor μάς τιμά, μας κάνει υπερήφανους και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη για το μέλλον», τόνισε.