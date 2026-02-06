Χίος: 24ωρη προθεσμία έλαβε για την απολογία του ο φερόμενος διακινητής

Ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από άλλους επιβάτες του μοιραίου σκάφους που ναυάγησε την περασμένη Τρίτη στη Χίο, ως ο διακινητής που τους μετέφερε από την Τουρκία, ζήτησε και έλαβε σήμερα (6/2) προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Σημειώνεται ότι η απολογία έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 18:00.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσαν οι δικηγόροι του κατηγορουμένου, Δημήτρης Χούλης και Αλέξανδρος Γεωργούλης, επισημαίνεται ότι ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Οι δικηγόροι υπογραμμίζουν ότι ο κατηγορούμενος ευελπιστεί σε μία δίκαιη και ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

Συγκεκριμένα, στη δήλωση των συνηγόρων αναφέρεται:

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια διαδικασία ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες».