Χίος: 24ωρη προθεσμία έλαβε για την απολογία του ο φερόμενος διακινητής

Σημειώνεται ότι η απολογία έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 18:00.
Σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσαν οι δικηγόροι του κατηγορουμένου, Δημήτρης Χούλης και Αλέξανδρος Γεωργούλης, επισημαίνεται ότι ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Οι δικηγόροι υπογραμμίζουν ότι ο κατηγορούμενος ευελπιστεί σε μία δίκαιη και ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.
Συγκεκριμένα, στη δήλωση των συνηγόρων αναφέρεται:
«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια διαδικασία ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες».