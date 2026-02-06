ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χίος: 24ωρη προθεσμία έλαβε για την απολογία του ο φερόμενος διακινητής
Ειδήσεις
18:38 - 06 Φεβ 2026

Χίος: 24ωρη προθεσμία έλαβε για την απολογία του ο φερόμενος διακινητής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από άλλους επιβάτες του μοιραίου σκάφους που ναυάγησε την περασμένη Τρίτη στη Χίο, ως ο διακινητής που τους μετέφερε από την Τουρκία, ζήτησε και έλαβε σήμερα (6/2) προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Σημειώνεται ότι η απολογία έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 18:00.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσαν οι δικηγόροι του κατηγορουμένου, Δημήτρης Χούλης και Αλέξανδρος Γεωργούλης, επισημαίνεται ότι ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Οι δικηγόροι υπογραμμίζουν ότι ο κατηγορούμενος ευελπιστεί σε μία δίκαιη και ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

Συγκεκριμένα, στη δήλωση των συνηγόρων αναφέρεται:
«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια διαδικασία ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές

Ενίσχυση €290 εκατ. σε 112 επενδυτικά σχέδια για τα καθεστώτα «Μεταποίηση» και «Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης»
Πολιτική

Ενίσχυση €290 εκατ. σε 112 επενδυτικά σχέδια για τα καθεστώτα «Μεταποίηση» και «Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης»

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Chios Kythira Pass 2026: Από τις 14 μέχρι και τις 18 Μαΐου η υποβολή των αιτήσεων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Chios Kythira Pass 2026: Από τις 14 μέχρι και τις 18 Μαΐου η υποβολή των αιτήσεων

Εθνική Τράπεζα: €1,3 εκατ. για έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Χίο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα: €1,3 εκατ. για έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Χίο

Ισπανία: Κάλεσμα Σάντσεθ για «πόλεις καταφύγια» και φιλοξενία μεταναστών
Ειδήσεις

Ισπανία: Κάλεσμα Σάντσεθ για «πόλεις καταφύγια» και φιλοξενία μεταναστών

ΕΕ: Ρεκόρ 64,2 εκατ. μετανάστες - Πού συγκεντρώνονται οι ροές και ποιοι σηκώνουν το βάρος
Ειδήσεις

ΕΕ: Ρεκόρ 64,2 εκατ. μετανάστες - Πού συγκεντρώνονται οι ροές και ποιοι σηκώνουν το βάρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ : Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ