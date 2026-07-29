Χρηματιστήριο: Κρίσιμη εβδομάδα αναφορικά με την πορεία κερδοφορίας των εισηγμένων

Άλλη μία εναλλαγή δηλώσεων/διαθέσεων/πράξεων στο πολύμηνο μέτωπο της Μέσης Ανατολής με επαναφορά στρατιωτικών πληγμάτων και μικρή - εκ νέου - αύξηση στην τιμή του πετρελαίου έχει το σημερινό μενού στις χρηματιστηριακές αγορές με πιο σημαντική εξέλιξη πάντως το νέο sell off στην Ασία (Ιαπωνία, Κορέα) σε μετοχές τεχνολογίας.

Στον εγχώριο ´μικρόκοσμο ´ που κινούμαστε το Euronext Athens πραγματοποίησε ακόμα ένα κλείσιμο υψηλότερα των 2500 μονάδων με την συνδρομή εν μέρει των τραπεζών (ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ) και κυρίως της ΕΕΕ η οποία εξακολουθεί να κινείται παράλληλα με την αμερικανική "μαμά" The Coca Cola Company η οποία χθες έφτασε στα 90$ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σημαντική - τουλάχιστον σε επίπεδο ψυχολογίας - η νέα ανοδική κίνηση από την Metlen στην οποία φαίνεται ότι μέρος των short θέσεων έχουν αρχίσει να αισθάνονται άβολα κλείνοντας θέσεις και δείχνοντας αυξημένη νευρικότητα όσο πλησιάζει η ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου (οι αναλυτές αναμένουν πιστή εφαρμογή του guidance και ebitda μεταξύ 500-510 εκ.€).

Τον χορό των αποτελεσμάτων εξαμήνου άνοιξε χθες η ΕΛΧΑ με μεγέθη (έσοδα στα 2,2 δις, ebitda 143 εκ. και κέρδη στα 129 εκ.) ελαφρώς καλύτερα από ότι περίμεναν οι αναλυτές, με την μετοχή πάντως να βγαίνει πληγωμένη (-35% από τα υψηλά της) μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Αντίστοιχη - αρνητική μετοχικά, εξαιρετική επιχειρηματικά - εικόνα και στον AKTOR με την χθεσινή πτώση (-11% κάτω από τα 10€) να λέει πολλά για την ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν στην πρόσφατη ΑΜΚ, για ένα όμιλο ο οποίος έχει συγκεντρώσει εντυπωσιακή δύναμη πυρός (1 δις €) για την υλοποίηση των επενδυτικών του σχεδίων.

ΠΕΙΡ και ΟΤΕ ανακοινώνουν μεγέθη εξαμήνου και ακολουθούν αύριο και την Παρασκευή οι υπόλοιπες συστημικές (+ΤΙΤΑΝ) συμπληρώνοντας μια κρίσιμη εβδομάδα αναφορικά με την πορεία κερδοφορίας των εισηγμένων.

Τεχνικά ο ΓΔ έχει να αντιμετωπίσει τις αντιστάσεις μεταξύ 2530-2570 μονάδων και θα χρειαστεί θετικούς καταλύτες από τα αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν για να καταφέρει να τις ξεπεράσει.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης