Italgas - Enaon: Επενδύσεις €1 δισ. στην Ελλάδα έως το 2032 – Το πλάνο επέκτασης σε 29 πόλεις

Επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα την περίοδο 2026-2032, με επίκεντρο την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, την πλήρη ψηφιοποίηση των υποδομών και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων, δρομολογεί ο Όμιλος Italgas μέσω του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2032.

Το επενδυτικό πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε την Τρίτη στην Αθήνα, σηματοδοτεί τη δεύτερη φάση ανάπτυξης της Enaon στην ελληνική αγορά, με στόχο την επέκταση του δικτύου σε 29 πόλεις, την αύξηση των καταναλωτών σε πάνω από 1 εκατ. έως το 2032 και τη δημιουργία υποδομών έτοιμων να υποδεχθούν βιομεθάνιο και υδρογόνο.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων, συνολικά 644 εκατ. ευρώ, κατευθύνεται στην ανάπτυξη των δικτύων διανομής. Από αυτά, 545 εκατ. ευρώ αφορούν νέες επεκτάσεις, 31 εκατ. ευρώ την αναβάθμιση υφιστάμενων αγωγών και 68 εκατ. ευρώ έργα ενίσχυσης των υποδομών. Στόχος είναι η κατασκευή περισσότερων από 2.700 χιλιομέτρων νέου δικτύου έως το 2032, αυξάνοντας το συνολικό μήκος του από περίπου 8.700 χιλιόμετρα σήμερα σε περισσότερα από 11.400 χιλιόμετρα, ενώ οι ενεργοί καταναλωτές αναμένεται να αυξηθούν από περίπου 660.000 σε πάνω από 1 εκατομμύριο.

Επέκταση σε 29 πόλεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 247 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους της εταιρείας, το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε έξι Περιφέρειες της χώρας: Κεντρική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία.

Μέσω των έργων αυτών επεκτείνονται τα δίκτυα φυσικού αερίου σε 29 πόλεις, συνδέοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και κρίσιμες δημόσιες υποδομές, όπως σχολεία και νοσοκομεία, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, μέσα στο 2026 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα δίκτυα στα Ιωάννινα (πόλη και Βιομηχανική Περιοχή), την Πάτρα, την Πρέβεζα και τον Πύργο, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα ακολουθήσουν το Αγρίνιο, η Άρτα και η Ηγουμενίτσα.

Η βιομηχανία στο επίκεντρο

Η διοίκηση της Enaon εκτιμά ότι ο βασικός μοχλός αύξησης της ζήτησης τα επόμενα χρόνια θα είναι η βιομηχανία. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τη σύνδεση 247 βιομηχανικών μονάδων, 425 μεγάλων εμπορικών καταναλωτών και την προσθήκη περίπου 129.000 νέων ενεργών παροχών έως το τέλος του 2032.

Όπως επισημάνθηκε, η διεύρυνση της χρήσης φυσικού αερίου στη βιομηχανία αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής, καθώς εξακολουθεί να αποτελεί οικονομικότερη και χαμηλότερων εκπομπών επιλογή έναντι άλλων καυσίμων για πολλές παραγωγικές διαδικασίες.

Ψηφιοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου, για τον οποίο προβλέπονται επενδύσεις περίπου 100 εκατ. ευρώ. Έως το τέλος του 2026 το σύνολο του δικτύου της Enaon θα παρακολουθείται και θα λειτουργεί εξ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας DANA, ενώ θα ενσωματωθούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που ήδη αξιοποιεί ο όμιλος στην Ιταλία.

Παράλληλα, περίπου 80 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών νέας γενιάς Nimbus. Στόχος είναι έως το 2030 να έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση όλων των συμβατικών μετρητών και μέχρι το τέλος του προγράμματος να λειτουργούν περίπου 1 εκατ. έξυπνοι μετρητές στην Ελλάδα. Οι συσκευές είναι ήδη συμβατές με βιομεθάνιο και μείγματα υδρογόνου, ενώ διαθέτουν σεισμικό αισθητήρα που διακόπτει αυτόματα τη ροή αερίου σε περίπτωση ισχυρής δόνησης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής απανθρακοποίησης, η Enaon σχεδιάζει τη σύνδεση έως και 59 μονάδων παραγωγής βιομεθανίου έως το 2032, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση 19 νέων σταθμών LNG για την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών και την αντικατάσταση λιγότερο αποδοτικών εγκαταστάσεων CNG.

Gallo: «Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πρότυπο ψηφιοποίησης»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo, τόνισε ότι ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει τη διανομή φυσικού αερίου σε Ιταλία και Ελλάδα μέσω της καινοτομίας και της επιταχυνόμενης ψηφιοποίησης.

«Με την Enaon αναπτύσσουμε δίκτυα διανομής στην Ελλάδα για το μέλλον: πλήρως ψηφιοποιημένα, με παρακολούθηση και διαχείριση σε πραγματικό χρόνο μέσω του Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Αθήνας. Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας DANA και η εγκατάσταση "H2-ready" έξυπνων μετρητών θα επιτρέψουν την ταχεία υιοθέτηση ανανεώσιμων αερίων», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι μέσα σε τέσσερα χρόνια ο όμιλος έχει επενδύσει περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, με το 90% των κεφαλαίων να παραμένει στην ελληνική οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον ένα από τα πλέον ψηφιοποιημένα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Ο κ. Gallo υποστήριξε ακόμη ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να εξελιχθεί σε «ενεργειακή εξέλιξη», καθώς η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη των data centers και οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαίες επενδύσεις σε ανθεκτικές ενεργειακές υποδομές. Όπως είπε, η αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων και η αξιοποίηση πράσινων αερίων, όπως το βιομεθάνιο και το υδρογόνο, αποτελούν πιο αποδοτική λύση από τη δημιουργία αποκλειστικά νέων ηλεκτρικών υποδομών.

Amoroso: Στόχος πάνω από 1 εκατ. πελάτες

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Enaon, Gianfranco Amoroso, χαρακτήρισε την ελληνική θυγατρική ως μία από τις πιο αποδοτικές εταιρείες του Ομίλου Italgas, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 17% τα τελευταία χρόνια, ενώ η ζήτηση μέσω των δικτύων διανομής εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 50%.

«Διοχετεύουμε 1 δισ. ευρώ σε επενδύσεις την περίοδο 2026-2032, επιταχύνοντας την ανάπτυξη του δικτύου και εμβαθύνοντας τη διείσδυσή μας στην αγορά. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε το δίκτυο κατά περισσότερα από 2.700 χιλιόμετρα και να ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο πελάτες έως το 2032», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την ανάπτυξη των υποδομών, την απανθρακοποίηση μέσω της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων αερίων και την ψηφιοποίηση με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ήδη, το πρώτο εξάμηνο του 2026 κατασκευάστηκαν 247 χιλιόμετρα νέου δικτύου, ενεργοποιήθηκαν περισσότερες από 10.000 νέες συνδέσεις και εντάχθηκαν τρεις νέες πόλεις στο δίκτυο, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η πορεία υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος βρίσκεται εντός των στόχων.