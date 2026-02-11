Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πράσινο φως για δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία για το 2026-2027

Με ευρεία πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για τα έτη 2026-2027, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση της πρώτης δόσης στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Το πακέτο αυτό, γνωστό ως «δάνειο στήριξης της Ουκρανίας», έχει στόχο να καλύψει επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, η οποία εισέρχεται στο πέμπτο έτος πολέμου με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την κατανομή, τα 30 δισ. ευρώ προορίζονται για μακροοικονομική στήριξη και δημοσιονομική ενίσχυση μέσω της διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία, ενώ τα υπόλοιπα 60 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας και στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Η προτεραιότητα θα δοθεί σε προμήθειες από εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ, στην Ουκρανία ή σε χώρες της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν), με στοχευμένες εξαιρέσεις για επείγουσες ανάγκες όταν τα προϊόντα δεν διατίθενται στις προαναφερθείσες αγορές.

Το πλαίσιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής τρίτων χωρών για συγκεκριμένα αμυντικά προϊόντα. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται χώρες με διμερή συμφωνία στο πλαίσιο του κανονισμού SAFE, ενώ στη δεύτερη περιλαμβάνονται χώρες με εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας με την ΕΕ, που συμβάλλουν οικονομικά και στρατιωτικά στην υποστήριξη της Ουκρανίας. Η συμμετοχή τους καθορίζεται με εκτελεστική πράξη του Συμβουλίου.

Το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού από τις κεφαλαιαγορές και θα καλυφθεί από το «περιθώριο» του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αναμένεται να φτάσει περίπου το 1 δισ. ευρώ για το 2027 και τα 3 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028. Η ρύθμιση δεν επηρεάζει τις συνεισφορές της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, καθώς η απόφαση ελήφθη μέσω της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας με τη συμμετοχή 24 κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι η αποπληρωμή των δανείων θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τη Ρωσία προς την Ουκρανία. Για να εκταμιευθεί η πρώτη δόση στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2026, απαιτείται η τελική έγκριση της δέσμης από το Συμβούλιο της ΕΕ.