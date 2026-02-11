ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πράσινο φως για δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία για το 2026-2027
Ειδήσεις
19:01 - 11 Φεβ 2026

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πράσινο φως για δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία για το 2026-2027

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ευρεία πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για τα έτη 2026-2027, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση της πρώτης δόσης στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Το πακέτο αυτό, γνωστό ως «δάνειο στήριξης της Ουκρανίας», έχει στόχο να καλύψει επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, η οποία εισέρχεται στο πέμπτο έτος πολέμου με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την κατανομή, τα 30 δισ. ευρώ προορίζονται για μακροοικονομική στήριξη και δημοσιονομική ενίσχυση μέσω της διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία, ενώ τα υπόλοιπα 60 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας και στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Η προτεραιότητα θα δοθεί σε προμήθειες από εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ, στην Ουκρανία ή σε χώρες της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν), με στοχευμένες εξαιρέσεις για επείγουσες ανάγκες όταν τα προϊόντα δεν διατίθενται στις προαναφερθείσες αγορές.

Το πλαίσιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής τρίτων χωρών για συγκεκριμένα αμυντικά προϊόντα. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται χώρες με διμερή συμφωνία στο πλαίσιο του κανονισμού SAFE, ενώ στη δεύτερη περιλαμβάνονται χώρες με εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας με την ΕΕ, που συμβάλλουν οικονομικά και στρατιωτικά στην υποστήριξη της Ουκρανίας. Η συμμετοχή τους καθορίζεται με εκτελεστική πράξη του Συμβουλίου.

Το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού από τις κεφαλαιαγορές και θα καλυφθεί από το «περιθώριο» του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αναμένεται να φτάσει περίπου το 1 δισ. ευρώ για το 2027 και τα 3 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028. Η ρύθμιση δεν επηρεάζει τις συνεισφορές της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, καθώς η απόφαση ελήφθη μέσω της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας με τη συμμετοχή 24 κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι η αποπληρωμή των δανείων θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τη Ρωσία προς την Ουκρανία. Για να εκταμιευθεί η πρώτη δόση στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2026, απαιτείται η τελική έγκριση της δέσμης από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 19:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...
Ειδήσεις

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα
Πολιτική

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση
Ειδήσεις

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
19/05/2026 - 20:57

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:40

Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 202

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Φλωρίδης: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ