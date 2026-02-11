Καναδάς: «Πενθούμε» είπε ο Κάρνεϊ και δάκρυσε για το μακελειό με δέκα νεκρούς

Εμφανώς συγκλονισμένος, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δεσμεύτηκε ότι η χώρα θα ξεπεράσει τη «φρικτή», όπως τη χαρακτήρισε, ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες σε σχολείο μικρής πόλης στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, στη Βρετανική Κολομβία.

«Ο Καναδάς πενθεί», ανέφερε ο Κάρνεϊ, προσθέτοντας ότι ο ομοσπονδιακός υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, Γκάρι Αναντασανγκαρί, μεταβαίνει στην κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ, όπου τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις των τελευταίων ετών στη χώρα.

Με τη φωνή του να «σπάει», ο πρωθυπουργός τόνισε πως «θα το ξεπεράσουμε και θα διδαχθούμε από αυτό», υπογραμμίζοντας όμως ότι προέχει η ενότητα και η αλληλεγγύη. «Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, να πενθήσουμε μαζί και να στηρίξουμε τις οικογένειες που δοκιμάζονται», δήλωσε. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι σημαίες σε όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες για επτά ημέρες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, δέκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών και η δράστις αφού πρόκειται για τρανς άτομο, σκοτώθηκαν όταν ένοπλη άνοιξε πυρ σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε κατοικία στην Τάμπλερ Ριτζ. Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά 27 άτομα, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία.

Οι αρχές έχουν δώσει ελάχιστα στοιχεία για τη δράστιδα, επιβεβαιώνοντας μόνο ότι πρόκειται για γυναίκα, μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται ασυνήθιστη, καθώς αντίστοιχες επιθέσεις διαπράττονται συνήθως από άνδρες.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πόσα από τα θύματα είναι ανήλικοι. Το σχολείο της Τάμπλερ Ριτζ φιλοξενεί περίπου 160 μαθητές, ηλικίας 12 έως 18 ετών, από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του.