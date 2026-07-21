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Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα
Ειδήσεις
08:21 - 21 Ιουλ 2026

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20/7) την επιβολή δασμών 50% σε ένα ευρύ φάσμα εισαγόμενων προϊόντων από τον Καναδά, ως απάντηση σε αυτό που η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτήρισε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αμερικανικής κατασκευής αυτοκινήτων, αλκοολούχων ποτών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, επιβάλλοντας δασμούς σε προϊόντα που κυμαίνονται από κρασί και τσιμέντο έως εξοπλισμό για το χόκεϊ επί πάγου, ο Τραμπ επικαλέστηκε το Άρθρο 338 του Νόμου περί Δασμών του 1930, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει τιμωρητικούς δασμούς έως και 50% σε εμπορικούς εταίρους που θεωρείται ότι κάνουν διακρίσεις εις βάρος αμερικανικών προϊόντων. Να σημειωθεί εδώ ότι πρόκειται για την πρώτη γνωστή εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπισή της.

Επισημαίνεται ότι οι νέοι δασμοί, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες, θα εφαρμόζονται επίσης σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πισίνες, έπιπλα, καλάμια ψαρέματος, σπόρους, είδη ένδυσης και περούκες, μεταξύ άλλων προϊόντων.

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι δασμοί θα αφορούν καναδικές εισαγωγές αξίας σχεδόν 20 δισ. δολαρίων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 5,2% των αγαθών συνολικής αξίας 382 δισ. δολαρίων που εισήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τον Καναδά το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Απογραφής.

«Ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να επιδιώκει δίκαιες και αμοιβαία επωφελείς εμπορικές συμφωνίες με τους εμπορικούς εταίρους μας, ο Καναδάς, σε αντίθεση με άλλους εταίρους και συμμάχους, εξακολουθεί να προβαίνει σε αντίποινα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για τις προσπάθειές τους να εξισορροπήσουν το εμπόριο και να προστατεύσουν την αμερικανική βιομηχανία σε τομείς που είναι κρίσιμοι για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η κυβέρνησή του έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την επίλυση των εμπορικών διαφορών με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι προηγούμενοι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ παραβίαζαν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Βόρειας Αμερικής.

«Η εμπορική αυτή διαμάχη έχει αυξήσει το κόστος για τις οικογένειες, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε. «Ο Καναδάς είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε εντατικές διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς αμοιβαίο όφελος των πολιτών μας».

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ο Καναδάς και η Κίνα έχουν λάβει αντίμετρα ως απάντηση στη σειρά δασμών που ο Τραμπ επιχειρεί να επιβάλει από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πέρυσι.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Γκριρ έχει αφήσει σκόπιμα τον Καναδά εκτός των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με το Μεξικό σχετικά με τις αλλαγές που επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά (USMCA). Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιεί διμερείς συνομιλίες για τη συμφωνία USMCA στην Πόλη του Μεξικού.

Όταν ο Τραμπ και ο Κάρνεϊ συναντήθηκαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στο Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή (19/7), ο Τραμπ ζήτησε από τον Καναδό πρωθυπουργό να λάβει μέτρα για τον περιορισμό των δασικών πυρκαγιών που έχουν προκαλέσει νέφη καπνού τα οποία έχουν καλύψει εκτεταμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα προσθέσει το «ανυπολόγιστο κόστος» της αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους ήδη ισχύοντες δασμούς στα καναδικά προϊόντα.

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