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Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη
Ειδήσεις
19:25 - 07 Ιουλ 2026

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Καναδάς προχωρά στη δημιουργία της νέας Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB), μιας διεθνούς χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να ενισχύσει τις επενδύσεις στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και των κρίσιμων υποδομών.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, εννέα χώρες έχουν ήδη δεσμευθεί να συμμετάσχουν στο εγχείρημα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Καναδό πρωθυπουργό, εκτός από τον Καναδά, στη νέα πρωτοβουλία συμμετέχουν η Αλβανία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Τουρκία και η Ουκρανία. Η έδρα της νέας τράπεζας θα βρίσκεται στον Καναδά.

Ωστόσο, από τη λίστα των ιδρυτικών μελών απουσιάζουν οι υπόλοιπες χώρες της G7, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να περιορίσει τουλάχιστον στην αρχική φάση τη χρηματοδοτική ισχύ και το διεθνές αποτύπωμα της πρωτοβουλίας.

Παρά ταύτα, η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Άναντ, δήλωσε στο Reuters ότι η DSRB θα παραμείνει ανοικτή στην ένταξη νέων κρατών, υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη στο πρώτο στάδιο ανάπτυξής της.

Από την πλευρά του, ο αναλυτής του βρετανικού αμυντικού ινστιτούτου Royal United Services Institute (RUSI), Λάινους Τέρχορστ, εκτίμησε ότι η συμμετοχή ισχυρότερων ευρωπαϊκών οικονομιών θα ενίσχυε σημαντικά το εγχείρημα.

«Αυτό είναι μια αρχή, αλλά πιθανότατα θα ήλπιζαν στη στήριξη ισχυρότερων ευρωπαϊκών χωρών. Κατ’ αρχήν, με αυτές τις δεσμεύσεις μπορούν να θέσουν την πρωτοβουλία σε λειτουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είναι η νέα Τράπεζα Άμυνας

Η Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) δημιουργείται με στόχο να αποτελέσει ένα νέο διεθνές χρηματοδοτικό εργαλείο για χώρες που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις αμυντικές και τεχνολογικές τους δυνατότητες.

Βασικός σκοπός της είναι να κινητοποιήσει έως και 100 δισ. στερλίνες (περίπου 134 δισ. δολάρια) μέσω χαμηλότοκης χρηματοδότησης για επενδύσεις που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια των συμμετεχόντων κρατών.

Η ίδρυση της τράπεζας προβλέπει αρχικό συνολικό κεφάλαιο 100 εκατ. ευρώ (καταβεβλημένο και απαιτητό κεφάλαιο – paid-up and callable capital), το οποίο θα λειτουργήσει ως βάση για την προσέλκυση πολύ μεγαλύτερων δημόσιων και κυρίως ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Οι χρηματοδοτήσεις της DSRB θα επικεντρώνονται σε έργα που αφορούν:

  1. την άμυνα και την εθνική ασφάλεια,
  2. την τεχνολογική καινοτομία και τη διατήρηση τεχνολογικής υπεροχής,
  3. τις κρίσιμες υποδομές,
  4. την κυβερνοασφάλεια,
  5. την ενεργειακή ασφάλεια,
  6. την ανθεκτικότητα των οικονομιών και των κρατικών δομών απέναντι σε σύγχρονες απειλές.

Συμπληρωματικός ρόλος προς τα ευρωπαϊκά εργαλεία

Η καναδική πρωτοβουλία δεν φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς θεσμούς ή τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντιθέτως, η DSRB σχεδιάζεται να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα ευρωπαϊκά ταμεία και τις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας τη δυνατότητα προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και τον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Τα οφέλη για την Ελλάδα

Η συμμετοχή της Ελλάδας στη νέα τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές τόσο για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία όσο και για την ευρύτερη οικονομία.

Ειδικότερα, η χώρα αποκτά πρόσβαση σε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που δύναται να στηρίξει επενδύσεις με ευνοϊκότερους όρους στον τομέα της άμυνας, της υψηλής τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθεί η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η αμυντική βιομηχανία, η κυβερνοασφάλεια, η ενέργεια, οι κρίσιμες υποδομές και οι τεχνολογίες ανθεκτικότητας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις δυνατότητες που δημιουργούνται για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να διεκδικήσουν νέα χρηματοδότηση και να συμμετάσχουν σε μεγάλα διεθνή αμυντικά και τεχνολογικά έργα, δημιουργώντας επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και ευρύτερα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 19:36
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