ΗΠΑ: Μικρή αποκλιμάκωση στις νέες αιτήσεις ανεργίας μετά το κύμα κακοκαιρίας
17:30 - 12 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ελαφρά υποχώρηση κατέγραψαν οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που έληξε στις 7 Φεβρουαρίου, μετά την απότομη άνοδο που είχε προκαλέσει το κύμα σφοδρών χειμερινών καιρικών φαινομένων το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 5.000 και διαμορφώθηκαν στις 227.000. Το αποτέλεσμα ήταν ελαφρώς υψηλότερο από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, οι οποίοι σε σχετική έρευνα ανέμεναν περίπου 223.000 νέες αιτήσεις.

Αύξηση στις συνεχιζόμενες αιτήσεις

Την ίδια στιγμή, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις –που αποτυπώνουν τον αριθμό των ατόμων που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας– αυξήθηκαν στα 1,86 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα, ένδειξη ότι ένα μέρος των ανέργων παραμένει εκτός αγοράς εργασίας για μεγαλύτερο διάστημα.

Ο ρόλος της κακοκαιρίας

Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας συχνά παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις σε περιόδους αργιών ή ακραίων καιρικών φαινομένων, όταν εργαζόμενοι δεν μπορούν προσωρινά να εργαστούν ή επιχειρήσεις αναστέλλουν τη λειτουργία τους. Η πρόσφατη αποκλιμάκωση των αιτήσεων υποδηλώνει ότι επιχειρήσεις και σχολεία επανέρχονται σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς, μετά τη μεγάλη χειμερινή καταιγίδα που έπληξε εκτεταμένες περιοχές της χώρας.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, κατά την προηγούμενη εβδομάδα της ανόδου, πολιτείες όπως η Πενσυλβάνια, το Οχάιο και το Μιζούρι είχαν συνδέσει την αύξηση των αιτήσεων με απολύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, πιθανότατα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στην πιο πρόσφατη μέτρηση, οι ίδιες πολιτείες συγκαταλέγονται σε εκείνες που εμφάνισαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στις νέες αιτήσεις.

Δεν αποτυπώνονται ακόμη οι μεγάλες ανακοινώσεις περικοπών

Τα στοιχεία δεν δείχνουν, προς το παρόν, ευρεία αύξηση των απολύσεων, παρά τα σχέδια περικοπών προσωπικού που έχουν ανακοινώσει μεγάλες εταιρείες, όπως η Amazon και η United Parcel Service (UPS). Η πτώση των αιτήσεων, σε συνδυασμό με άλλα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα, υποδηλώνει ότι οι σχετικές ανακοινώσεις δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί σε εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας.

Ενδείξεις σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας

Παρά τη συγκρατημένη δυναμική στις προσλήψεις κατά το προηγούμενο έτος, ενισχύονται οι ενδείξεις σταθεροποίησης της αγοράς εργασίας. Η τελευταία κυβερνητική έκθεση για την απασχόληση έδειξε ότι οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν τον Ιανουάριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 12 μηνών, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε.

Την ίδια ώρα, ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων –δείκτης που εξομαλύνει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις– αυξήθηκε στις 219.500, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι πιέσεις στην αγορά εργασίας δεν έχουν πλήρως εκτονωθεί.

Συνολικά, τα τελευταία δεδομένα αποτυπώνουν μια αγορά εργασίας που παραμένει ανθεκτική, αν και εξακολουθεί να επηρεάζεται από συγκυριακούς παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες και οι αναδιαρθρώσεις μεγάλων επιχειρήσεων.

