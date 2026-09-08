Τριμερής στην Αίγυπτο - Μητσοτάκης: Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα - Η κοινή διακήρυξη

Σαφές μήνυμα για τη στάση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει τη σταθερότητα και τον διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, χωρίς όμως να προτίθεται να αποδεχθεί τετελεσμένα ή να κάνει υποχωρήσεις.

Σε δηλώσεις του μετά την τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν», αλλά ταυτόχρονα είναι αποφασισμένη να υπερασπίζεται τις θέσεις της.

«Δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει», σημείωσε, περιγράφοντας τη διπλή κατεύθυνση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: διάλογος και ειρηνική συνύπαρξη, αλλά παράλληλα υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Μητσοτάκης: Δεν σημαίνει υποχωρητικότητα η σταθερότητα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στη συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, υποστηρίζοντας ότι απέδειξε πως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαλόγου και με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών.

Όπως τόνισε, όταν υπάρχει πολιτική βούληση και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, μπορούν να επιτευχθούν «αμοιβαία επωφελείς συγκλίσεις», οι οποίες παράλληλα συμβάλλουν στη σταθερότητα της περιοχής.

«Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα «δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα».

Νέες ελληνικές πρωτοβουλίες στον ΟΗΕ για τη ναυσιπλοΐα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε, παράλληλα, νέες ελληνικές πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με επίκεντρο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Όπως ανέφερε, η απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα και τα δικαιώματα διέλευσης πρέπει να γίνονται σεβαστά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα, λόγω του ρόλου της ως μεγάλης ναυτιλιακής δύναμης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε έναν μήνα, η Αθήνα σχεδιάζει να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της σημασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Η στρατηγική σημασία της σχέσης ΕΕ–Αιγύπτου

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή Ελλάδας και Κύπρου στην αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο.

Όπως είπε, οι δύο χώρες εργάστηκαν συστηματικά προκειμένου να πείσουν τους Ευρωπαίους εταίρους ότι η σταθερότητα της Αιγύπτου είναι κρίσιμη και για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Κατά τον πρωθυπουργό, μια ισχυρή σχέση ΕΕ–Αιγύπτου αποτελεί «επένδυση στη σταθερότητα και στην ευημερία της κοινής μας γειτονιάς».

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Χριστοδουλίδης: Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, η οποία, όπως ανέφερε, έχει οικοδομηθεί από το 2014 στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινών στόχων.

Όπως σημείωσε, το συγκεκριμένο πλαίσιο στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κύπριος πρόεδρος ανέφερε ότι οι τρεις ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις και εξέτασαν την πορεία της τριμερούς συνεργασίας, η οποία, όπως είπε, διευρύνεται και εμβαθύνεται.

Παράλληλα, τόνισε ότι κοινός στόχος είναι μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειος και ευρύτερη Μέση Ανατολή, με σχέσεις καλής γειτονίας, συνεργασία και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Στο ίδιο πλαίσιο τάχθηκε υπέρ της αποκλιμάκωσης, του τερματισμού των εχθροπραξιών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Αλ Σίσι: Ενεργειακές διασυνδέσεις και περιφερειακή σταθερότητα

Στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου αναφέρθηκε ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, χαρακτηρίζοντας την τριμερή συνεργασία πρότυπο περιφερειακού συντονισμού που μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ενεργειακό τομέα, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου ως σημαντικό έργο για την περιφερειακή ενεργειακή ολοκλήρωση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία Αιγύπτου και Κύπρου στον τομέα του φυσικού αερίου και στη δυνατότητα μεταφοράς του μέσω των αιγυπτιακών υποδομών προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Στο οικονομικό πεδίο, ο Αιγύπτιος πρόεδρος στάθηκε στις προοπτικές ενίσχυσης των επενδύσεων σε τεχνολογία, τουρισμό, βιομηχανία, υγεία, εκπαίδευση και υποδομές.

Παλαιστινιακό, Λιβύη, Συρία και Ερυθρά Θάλασσα

Ο κ. αλ Σίσι αναφέρθηκε και στις περιφερειακές κρίσεις, εκφράζοντας τη στήριξη της Αιγύπτου στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και στην αναζήτηση πολιτικών λύσεων.

Για το Παλαιστινιακό επανέλαβε την αντίθεση της Αιγύπτου σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκτοπισμού των Παλαιστινίων και τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη πολιτικής λύσης στη Λιβύη, στην αποχώρηση των ξένων δυνάμεων, καθώς και στη διαφύλαξη της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ακόμη οι εξελίξεις στο Σουδάν και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι τρεις πλευρές επιβεβαίωσαν, τέλος, τη βούλησή τους για περαιτέρω ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

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Η κοινή διακήρυξη της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής

«Εμείς, ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας συναντηθεί στο El-Alamein, με την ευκαιρία της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής μεταξύ των χωρών μας, επιβεβαιώνουμε εκ νέου την υπερηφάνεια μας για τις ιστορικές σχέσεις και τους άρρηκτους δεσμούς που συνδέουν τους λαούς μας, και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε τις κοινές προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με τρόπο που να προάγει τα συμφέροντα των λαών μας και να ενισχύει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των κοινών, περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων.

Με γνώμονα την αυξανόμενη βαρύτητα της περιοχής της Ανατολική Μεσογείου, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, τονίζουμε τη σημασία της συνεχούς διαβούλευσης και συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών μας. Αξιοποιώντας τα επιτεύγματα του Μηχανισμού Τριμερούς Συνεργασίας από την θεσμοθέτησή του στο Κάιρο τον Νοέμβριο του 2014, ο οποίος υπήρξε ένα επιτυχημένο μοντέλο για την περιφερειακή συνεργασία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ανάπτυξή του, βασιζόμενοι στις αρχές της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της συνεργασίας. Επαναβεβαιώνουμε τη συλλογική μας βούληση για την προάσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και για την επίλυση των διαφορών και των κρίσεων με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, και απορρίπτουμε οποιεσδήποτε ενέργειες που θα ενίσχυαν την ένταση και που θα υπονόμευαν την περιφερειακή σταθερότητα ή που θα απειλούσαν την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής. Υπογραμμίζουμε τη σημασία του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών, της αποχής από την απειλή και τη χρήση βίας, και την πλήρη τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Τονίζουμε εκ νέου τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της προσήλωσης όλων των Κρατών ως προς την προάσπιση των αρχών του, κατά τρόπο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων Κρατών και να συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Επαναλαμβάνουμε εκ νέου ότι οποιεσδήποτε Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Προσωπικής Απεσταλμένης του για το Κυπριακό και εκφράζουμε τη στήριξή μας στις συνεχιζόμενες ενέργειες για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, βασισμένη στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τονίζουμε ότι η επίτευξη οριστικής διευθέτησης του Κυπριακού προβλήματος θα συνέβαλλε σημαντικά στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη στήριξή μας στα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και στην ανάγκη επίτευξης μιας δίκαιης, διαρκούς και καθολικής ειρήνης που να βασίζεται στη λύση Δύο Κρατών. Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους εντός των γραμμών της 4ης Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζουμε τη σημασία της προώθησης της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου του Προέδρου Donald Trump για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό θα διασφάλιζε την εκκίνηση της ανοικοδόμησης και της πρώιμη αποκατάσταση στη Γάζα, καθώς και τη διατήρηση της ενότητας των παλαιστινιακών εδαφών. Παραμένουμε έντονα ανήσυχοι για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τονίζουμε ότι είναι απαραίτητο η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει στον πληθυσμό με ασφάλεια, ταχύτητα και σε ευρεία κλίμακα. Επιβεβαιώνουμε επίσης τη γεωγραφική, πολιτική και νομική γειτνίαση μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας και απορρίπτουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες διαχωρισμού τους, συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών που αποσκοπούν στο εξαναγκαστικό εκτοπισμό του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Τονίζουμε εκ νέου την σταθερή στήριξή μας στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και στη σημασίατης πλήρους εφαρμογής του Ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα για την παύση όλων των επιθέσεων κατά του Λιβάνου και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα λιβανικά εδάφη. Καλούμε για την ενίσχυση των θεσμών του Λιβανικού Κράτους, πρωταρχικά, μεταξύ αυτών, των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν τις ευθύνες τους επεκτείνοντας την πλήρη εξουσία και κυριαρχία του Κράτους σε ολόκληρη του την επικράτεια.

Υπογραμμίζουμε εκ νέου τη στήριξη μας στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Λιβύης, καθώς και σε μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία καθοδηγούμενη και ελεγχόμενη από τους ίδιους τους Λίβυους, χωρίς ξένες παρεμβάσεις. Καλούμε επίσης για την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων από τη Λιβύη και εκφράζουμε την υποστήριξη μας στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών ως προς την διενέργεια, τόσο προεδρικών όσο και κοινοβουλευτικών εκλογών, ταυτόχρονα, το συντομότερο δυνατόν, εντός του πλαισίου της λιβυκής ιδιοκτησίας.

Επιβεβαιώνουμε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κοινό συμφέρον και βασικό πυλώνα της τριμερούς συνεργασίας. Εκφράζουμε την βούλησή μας να συνεχίσουμε την ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου και του έργου διασύνδεσης GREGY, ούτως ώστε να ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια και η διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με τις ευρωπαϊκές αγορές.

Επισημαίνουμε επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου, στηρίζοντας έτσι την περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη σύνδεση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου με τις αιγυπτιακές υποδομές και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και καλούμε για την ολοκλήρωση τους το συντομότερο δυνατόν.

Τονίζουμε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της υδατικής ασφάλειας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, υπό το φως των αυξανόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της λειψυδρίας και της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζουμε τη μεγάλη εξάρτηση της Αιγύπτου από τον ποταμό Νείλο και επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξη μας στην υδατική της ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο στη Λεκάνη του Νείλου, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος του Αιθιοπικού Φράγματος. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζουμε ότι οι διασυνοριακοί υδάτινοι πόροι, συμπεριλαμβανομένου του ποταμού Νείλου, θα πρέπει να λειτουργούν ως μέσο συνεργασίας και περιφερειακής ολοκλήρωσης και όχι ως πηγή σύγκρουσης. Για αυτό τον σκοπό, επιβεβαιώνουμε την ανάγκη τήρησης της αρχής του "μη βλάπτειν" και στην υποχρεώση συνεργασίας, περιλαμβανομένης και της εκ των προτέρων κοινοποίησης, διαβούλευσης και συναίνεσης, καθώς και της αποχής από μονομερή μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις χρήσεις και τις ανάγκες της Αιγύπτου σε ύδατα, με τρόπο που να διασφαλίζονται τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων κρατών.

Αποδίδουμε ξεχωριστή βαρύτητα στην ενίσχυση της οικονομικής, εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, και στη μετατροπή των εξαιρετικών πολιτικών μας σχέσεων σε χειροπιαστές οικονομικές ευκαιρίες για τους λαούς μας. Η ορθή αξιοποίηση της γεωγραφικής μας θέσης, καθώς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τριών μας χωρών θα δημιουργήσει νέους ορίζοντες για τον ιδιωτικό τομέα και θα προωθήσει τη συνέργεια των οικονομιών μας. Ενθαρρύνουμε την εντατικοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων και την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς πρωταρχικής σημασίας, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Επισημαίνουμε ότι η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης απαιτεί μια ολιστική και ισορροπημένη προσέγγιση, που να συνδυάζει διαστάσεις ασφάλειας και ανάπτυξης, καθώς και οικονομικές και κοινωνικές πτυχές. Τονίζουμε τη σημασία της διεύρυνσης της συνεργασίας στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης και της προτροπής της παροχής οργανωμένων ευκαιριών εργοδότησης για Αιγύπτιους εργαζόμενους, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις διμερείς συμφωνίες.

Τονίζουμε τη σημασία της συνέχισης της ενίσχυσης της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Αιγύπτου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμβάλλει στη στήριξη της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ευημερίας στην Αίγυπτο και την περιοχή. Χαιρετίζουμε την πρόοδο, η οποία έχει σημειωθεί στην υλοποίηση των έξι πυλώνων που αποτελούν το πλαίσιο αυτής της εταιρικής σχέσης, και επαναβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητα μας να συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό σε αυτό το πλαίσιο για την προώθηση των κοινών μας συμφερόντων και τη συμβολή στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου.

Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη του Μηχανισμού Τριμερούς Συνεργασίας και την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητάς του μέσω της τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης των συμφωνιών και του εντατικοποιημένου συντονισμού μεταξύ των κυβερνήσεων των τριών χωρών, των θεσμών τους και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η υφιστάμενη πολιτική συναίνεση μετατρέπεται σε απτά έργα και προγράμματα προς όφελος των λαών των τριών χωρών.

Υπενθυμίζουμε τη δέσμευση της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής για την πρακτική εφαρμογή και συγκρότηση μιας Μόνιμης Γραμματείας στο πλαίσιο του Τριμερούς Μηχανισμού Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας, με βάση τη Λευκωσία.

Με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής μας, επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη προσήλωση μας στη στρατηγική σχέση Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας, καθώς και την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε τις κοινές μας προσπάθειες για μια πιο ασφαλή, σταθερή και ευημερούσα περιοχή. Υπογραμμίζουμε την πρόθεση μας να αξιοποιήσουμε τα επιτεύγματα των προηγούμενων ετών και να θωρακίσουμε αυτή τη σύμπραξη, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στα οράματα των λαών των τριών χωρών μας και να εδραιώνει την ειρήνη, την πρόοδο και τη συνεργασία στην περιοχή μας.

Εμείς, Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκφράζουμε την βαθύτατη εκτίμηση μας προς τον πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το λαό της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, για τη φιλοξενία της σημερινής Τριμερούς Συνόδου Κορυφής. Προσβλέπουμε στην επόμενη 11η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο, όπου θα συνεχίσουμε τις κοινές μας προσπάθειες για ένα ασφαλέστερο, πιο ειρηνικό και ευημερούν μέλλον».

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