Δημοψήφισμα Ελβετία: Οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για περιορισμό της μετανάστευσης και πληθυσμό στα 10 εκατ.
Ειδήσεις
14:10 - 13 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Ελβετία πρόκειται να διεξαγάγει ένα ιστορικό δημοψήφισμα σχετικά με πρόταση του δεξιού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος (SVP) για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική.

Η πρωτοβουλία του μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος της χώρας απαιτεί από την κυβέρνηση να αναλάβει μέτρα πριν ο πληθυσμός, που σήμερα φτάνει τα 9,1 εκατομμύρια, ξεπεράσει το όριο των 10 εκατομμυρίων. Αν η πρόταση εγκριθεί στην ψηφοφορία της 14ης Ιουνίου, η κυβέρνηση θα πρέπει να περιορίσει την είσοδο νέων κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων αιτούντων άσυλο και οικογενειών αλλοδαπών κατοίκων, μόλις ο πληθυσμός φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια. Σε περίπτωση που φτάσει το ανώτατο όριο των 10 εκατομμυρίων, η Ελβετία θα υποχρεωθεί να διακόψει τη συμφωνία ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο.

Παρά το γεγονός ότι η Ελβετία δεν είναι μέλος της ΕΕ, η χώρα επωφελείται από περισσότερες από 120 διμερείς συμφωνίες, οι οποίες εξασφαλίζουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ και ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών.

Το SVP υποστηρίζει ότι η χώρα βιώνει «δημογραφική έκρηξη», η οποία ασκεί πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες, επιβαρύνει τις υποδομές και αυξάνει τα ενοίκια. Το κόμμα είναι επίσης το μόνο μέλος του επταμελούς Ομοσπονδιακού Συμβουλίου που τάσσεται υπέρ της πρότασης, με την υπόλοιπη κυβέρνηση να έχει ήδη ψηφίσει κατά της πρωτοβουλίας.

Οι επικριτές προειδοποιούν ότι το μέτρο θα πλήξει την οικονομία της Ελβετίας, θα περιορίσει την πρόσληψη αλλοδαπών εργαζομένων και θα επιβαρύνει τις σχέσεις της χώρας με την ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν πέρυσι από την εταιρεία Leewas δείχνουν ότι η πρόταση συγκεντρώνει ευρεία υποστήριξη στο εκλογικό σώμα.

Το ελβετικό σύστημα δημοψηφισμάτων επιτρέπει την υποβολή προτάσεων σε δημόσια ψηφοφορία εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον 100.000 υπογραφές εντός 18 μηνών.

Σε πρόσφατη ανάρτηση στον λογαριασμό της στο X, η SVP προέτρεψε τους πολίτες να ψηφίσουν υπέρ, δημοσιεύοντας μια εικόνα που δημιουργήθηκε πιθανώς με τεχνητή νοημοσύνη. Στη σκηνή απεικονίζονται πλούσιοι σε θρόνο να πίνουν σαμπάνια πάνω από πλήθος δυσαρεστημένων εργαζομένων, με λεζάντα: «Μια μικρή οικονομική ελίτ επωφελείται από την υπερβολική μετανάστευση, η πλειοψηφία του ελβετικού πληθυσμού υποφέρει».

