Ζελένσκι από Διάσκεψη Μονάχου: Ζητά εκεχειρία δύο μηνών για τη διενέργεια εκλογών στην Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την επίτευξη εκεχειρίας ως βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη οι επικείμενες διαπραγματεύσεις να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και απτά αποτελέσματα.

Μιλώντας στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την προσδοκία ότι οι τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, που προγραμματίζονται για την επόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, θα κινηθούν σε σοβαρή και εποικοδομητική κατεύθυνση.

Ωστόσο, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το πλαίσιο των συζητήσεων, σημειώνοντας ότι το Κίεβο καλείται «πολύ συχνά» να προχωρήσει σε παραχωρήσεις. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει η αίσθηση πως οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν βρίσκονται πάντα στο ίδιο μήκος κύματος, καθώς «συχνά φαίνεται να συζητούν για εντελώς διαφορετικά ζητήματα».

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι μια σταθερή κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας και πολιτικής ομαλότητας, ανοίγοντας τον δρόμο για δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της Ουκρανίας.