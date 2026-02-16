Γερμανία: Αυξήσεις κοντά στο 6% για τους δημοσίους υπαλλήλους
16:31 - 16 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Μετά από δύσκολες και παρατεταμένες διαπραγματεύσεις του συνδικάτου Verdi, που συνοδεύτηκαν από προειδοποιητικές απεργιακές κινητοποιήσεις, οι εξελίξεις κρίνονται θετικές για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα της Γερμανίας, αφού το προσεχές διάστημα θα δουν σταδιακές αυξήσεις στους μισθούς τους, οι οποίες συνολικά φθάνουν το 5,8%. 

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της DW, η αύξηση αυτή θα δοθεί τμηματικά: 2,8% από την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους, επιπλέον 2% από την 1η Μαρτίου 2027 και ακόμη 1% από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Παράλληλα, όσοι εργάζονται σε βάρδιες - για παράδειγμα στα δημόσια νοσοκομεία - λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή που κυμαίνεται μεταξύ 100 και 250 ευρώ μηνιαίως.

Υπενθυμίζεται ότι και το 2023 οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν εξασφαλίσει σημαντικές αυξήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν το 5,5%.

Η συμφωνία αφορά αρχικά 925.000 εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπηρεσίες των ομόσπονδων κρατιδίων, με εξαίρεση την Έσση, όπου διεξάγονται ξεχωριστές διαπραγματεύσεις. Παραδοσιακά, ωστόσο, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Verdi λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και για περίπου 1,3 εκατομμύρια ακόμη δημόσιους λειτουργούς και συνταξιούχους, κάτι που αναμένεται να συμβεί και αυτή τη φορά.

«Δεν πετύχαμε όλους τους στόχους, αλλά σίγουρα πετύχαμε πολλούς» δήλωσε ο επικεφαλής του συνδικάτου, Φρανκ Βέρνεκε.

«Επανένωση» στις συλλογικές συμβάσεις

Ένα ακόμη πάγιο αίτημα του Verdi, που υλοποιείται για πρώτη φορά μετά την επανένωση της Γερμανίας, είναι η εναρμόνιση των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων σε βασικά ζητήματα, όπως η προστασία από απόλυση και το ωράριο εργασίας στις πανεπιστημιακές κλινικές. «Καθώς έχουν περάσει 36 ολόκληρα χρόνια από την Επανένωση, εξαλείφονται επιτέλους και οι τελευταίες διαφορές στις συλλογικές συμβάσεις» επισήμανε ο Φρανκ Βέρνεκε.

Οι εκπρόσωποι του γερμανικού Δημοσίου εκτιμούν ότι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων θα ξεπεράσει τα 20 δισ. ευρώ. Ο υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου του Αμβούργου, Αντρέας Ντρέσελ, δήλωσε ότι «είναι ένα τεράστιο ποσό, αλλά μπορούμε να το επωμιστούμε. Παρά ταύτα, έχουμε φτάσει πλέον στα όριά μας…».

Εξαίρεση αποτελεί η Βαυαρία, η οποία ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει τη νέα συλλογική σύμβαση με καθυστέρηση έξι μηνών, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά το κόστος θα ήταν υπερβολικά βαρύ. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα συνδικάτα.

