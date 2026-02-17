ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσκόπηση Κύπρος: Απογοήτευση για το πολιτικό σύστημα– Οριακή πρωτιά ΑΚΕΛ
Ειδήσεις
09:29 - 17 Φεβ 2026

Δημοσκόπηση Κύπρος: Απογοήτευση για το πολιτικό σύστημα– Οριακή πρωτιά ΑΚΕΛ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κλίμα έντονης δυσφορίας και πολιτικής απαξίωσης καταγράφει δημοσκόπηση της Prime Consulting για το ΣΙΓΜΑ στην Κύπρο.

Το 58% δηλώνει στη δημοσκόπηση ότι το κυρίαρχο συναίσθημα για την πολιτική είναι η απογοήτευση (από 54% τον Σεπτέμβριο 2025), ενώ η οργή καταγράφεται στο 12% και η αβεβαιότητα στο 14%. Η ελπίδα περιορίζεται μόλις στο 5%.

dimo2 66f11

Αρνητική κατεύθυνση σε κρίσιμους τομείς

Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση σε βασικούς τομείς:

Κυπριακό: 64% λάθος

Οικονομία: 52% λάθος

Καταπολέμηση διαφθοράς: 85% λάθος

Καταπολέμηση εγκληματικότητας: 76% λάθος

Λειτουργία θεσμών: 75% λάθος

Μοναδικός τομέας με σχετική ισορροπία η διεθνής παρουσία, όπου το 57% κρίνει σωστή την πορεία.

Πρόεδρος και Βουλή με χαμηλές επιδόσεις

Η συνολική ικανοποίηση από το έργο του Προέδρου ανέρχεται μόλις στο 27%, ενώ το 72% δηλώνει «όχι και τόσο/καθόλου» ικανοποιημένο.

Αντίστοιχη εικόνα και για τη Βουλή, με 73% αρνητική αξιολόγηση και μόλις 25% θετική.

Στη συνολική γνώμη για τον Πρόεδρο, το 57% έχει αρνητική άποψη, έναντι 33% θετικής.

Πολιτικοί αρχηγοί: Περισσότερες αρνητικές γνώμες

Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί καταγράφουν περισσότερες αρνητικές από θετικές γνώμες. Τα υψηλότερα ποσοστά αρνητικής εικόνας καταγράφονται σε:

Φειδία Παναγιώτου (-76%)

Μάριο Καρογιάν (-72%)

Νίκο Παπαδόπουλο (-66%)

Χρίστο Χριστοδουλίδη (αρνητικές 57%)

Αλλαγή κομματικού χάρτη ζητά το 64%

Το 64% θεωρεί ότι χρειάζεται αλλαγή του κομματικού χάρτη, ενώ μόλις το 26% διαφωνεί. Παράλληλα, το 49% εκτιμά ότι η νέα Βουλή θα είναι λιγότερο αποτελεσματική.

Το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τη νέα Βουλή είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς (35%), ενώ ακολουθούν ακρίβεια (16%) και μεταναστευτικό (16%).

Πρόθεση ψήφου: Πρώτο το ΑΚΕΛ

Εάν οι βουλευτικές διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή, τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου (επί του συνόλου) διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΚΕΛ: 17,0%

ΔΗΣΥ: 16,5%

ΕΛΑΜ: 11,5%

ΑΛΜΑ: 9,5%

ΔΗΚΟ: 6,5%

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 6,0%

ΒΟΛΤ: 2,0%

ΕΔΕΚ: 2,0%

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: 1,0%

ΔΗΠΑ: 1,0%

Άλλο: 1,0%

Στα έγκυρα, το ΑΚΕΛ φτάνει το 18%, ο ΔΗΣΥ 17,5% και το ΕΛΑΜ 12%.

Αναποφάσιστοι δηλώνουν 13%, ενώ 4% προσανατολίζονται σε αποχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: «Οι Κύπριοι ψήφισαν σταθερότητα» – Συγχαρητήρια σε ΔΗ.ΣΥ. και Αννίτα Δημητρίου
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Οι Κύπριοι ψήφισαν σταθερότητα» – Συγχαρητήρια σε ΔΗ.ΣΥ. και Αννίτα Δημητρίου

Όμιλος Louis Hotels: Επενδυτικό πλάνο €60 εκατ. – Οι εκτιμήσεις για τη νέα σεζόν
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Όμιλος Louis Hotels: Επενδυτικό πλάνο €60 εκατ. – Οι εκτιμήσεις για τη νέα σεζόν

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές
Πολιτική

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud
Ειδήσεις

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/05/2026 - 09:07

Μητσοτάκης: «Οι Κύπριοι ψήφισαν σταθερότητα» – Συγχαρητήρια σε ΔΗ.ΣΥ. και Αννίτα Δημητρίου

Οικονομία
25/05/2026 - 08:36

Πετρέλαιο: Πτώση διεθνών τιμών και «ζυγίσματα» για αναχώματα στον πληθωρισμό

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 08:24

Χρηματιστήριο: Σημαντικά γεγονότα στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 08:18

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Εργασιακά
25/05/2026 - 08:16

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Οικονομία
25/05/2026 - 08:11

Νέα άνοδος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου - Πάνω από 3,1 δισ. ευρώ

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 00:41

Θερμό επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη - Γρήγορη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 23:12

Η κατάρα έσπασε: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ