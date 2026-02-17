Δημοσκόπηση Κύπρος: Απογοήτευση για το πολιτικό σύστημα– Οριακή πρωτιά ΑΚΕΛ

Κλίμα έντονης δυσφορίας και πολιτικής απαξίωσης καταγράφει δημοσκόπηση της Prime Consulting για το ΣΙΓΜΑ στην Κύπρο.

Το 58% δηλώνει στη δημοσκόπηση ότι το κυρίαρχο συναίσθημα για την πολιτική είναι η απογοήτευση (από 54% τον Σεπτέμβριο 2025), ενώ η οργή καταγράφεται στο 12% και η αβεβαιότητα στο 14%. Η ελπίδα περιορίζεται μόλις στο 5%.

Αρνητική κατεύθυνση σε κρίσιμους τομείς

Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση σε βασικούς τομείς:

Κυπριακό: 64% λάθος

Οικονομία: 52% λάθος

Καταπολέμηση διαφθοράς: 85% λάθος

Καταπολέμηση εγκληματικότητας: 76% λάθος

Λειτουργία θεσμών: 75% λάθος

Μοναδικός τομέας με σχετική ισορροπία η διεθνής παρουσία, όπου το 57% κρίνει σωστή την πορεία.

Πρόεδρος και Βουλή με χαμηλές επιδόσεις

Η συνολική ικανοποίηση από το έργο του Προέδρου ανέρχεται μόλις στο 27%, ενώ το 72% δηλώνει «όχι και τόσο/καθόλου» ικανοποιημένο.

Αντίστοιχη εικόνα και για τη Βουλή, με 73% αρνητική αξιολόγηση και μόλις 25% θετική.

Στη συνολική γνώμη για τον Πρόεδρο, το 57% έχει αρνητική άποψη, έναντι 33% θετικής.

Πολιτικοί αρχηγοί: Περισσότερες αρνητικές γνώμες

Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί καταγράφουν περισσότερες αρνητικές από θετικές γνώμες. Τα υψηλότερα ποσοστά αρνητικής εικόνας καταγράφονται σε:

Φειδία Παναγιώτου (-76%)

Μάριο Καρογιάν (-72%)

Νίκο Παπαδόπουλο (-66%)

Χρίστο Χριστοδουλίδη (αρνητικές 57%)

Αλλαγή κομματικού χάρτη ζητά το 64%

Το 64% θεωρεί ότι χρειάζεται αλλαγή του κομματικού χάρτη, ενώ μόλις το 26% διαφωνεί. Παράλληλα, το 49% εκτιμά ότι η νέα Βουλή θα είναι λιγότερο αποτελεσματική.

Το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τη νέα Βουλή είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς (35%), ενώ ακολουθούν ακρίβεια (16%) και μεταναστευτικό (16%).

Πρόθεση ψήφου: Πρώτο το ΑΚΕΛ

Εάν οι βουλευτικές διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή, τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου (επί του συνόλου) διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΚΕΛ: 17,0%

ΔΗΣΥ: 16,5%

ΕΛΑΜ: 11,5%

ΑΛΜΑ: 9,5%

ΔΗΚΟ: 6,5%

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 6,0%

ΒΟΛΤ: 2,0%

ΕΔΕΚ: 2,0%

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: 1,0%

ΔΗΠΑ: 1,0%

Άλλο: 1,0%

Στα έγκυρα, το ΑΚΕΛ φτάνει το 18%, ο ΔΗΣΥ 17,5% και το ΕΛΑΜ 12%.

Αναποφάσιστοι δηλώνουν 13%, ενώ 4% προσανατολίζονται σε αποχή.