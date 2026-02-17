Δημοσκόπηση Κύπρος: Απογοήτευση για το πολιτικό σύστημα– Οριακή πρωτιά ΑΚΕΛ

Το 58% δηλώνει στη δημοσκόπηση ότι το κυρίαρχο συναίσθημα για την πολιτική είναι η απογοήτευση (από 54% τον Σεπτέμβριο 2025), ενώ η οργή καταγράφεται στο 12% και η αβεβαιότητα στο 14%. Η ελπίδα περιορίζεται μόλις στο 5%.
Αρνητική κατεύθυνση σε κρίσιμους τομείς
Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση σε βασικούς τομείς:
Κυπριακό: 64% λάθος
Οικονομία: 52% λάθος
Καταπολέμηση διαφθοράς: 85% λάθος
Καταπολέμηση εγκληματικότητας: 76% λάθος
Λειτουργία θεσμών: 75% λάθος
Μοναδικός τομέας με σχετική ισορροπία η διεθνής παρουσία, όπου το 57% κρίνει σωστή την πορεία.
Πρόεδρος και Βουλή με χαμηλές επιδόσεις
Η συνολική ικανοποίηση από το έργο του Προέδρου ανέρχεται μόλις στο 27%, ενώ το 72% δηλώνει «όχι και τόσο/καθόλου» ικανοποιημένο.
Αντίστοιχη εικόνα και για τη Βουλή, με 73% αρνητική αξιολόγηση και μόλις 25% θετική.
Στη συνολική γνώμη για τον Πρόεδρο, το 57% έχει αρνητική άποψη, έναντι 33% θετικής.
Πολιτικοί αρχηγοί: Περισσότερες αρνητικές γνώμες
Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί καταγράφουν περισσότερες αρνητικές από θετικές γνώμες. Τα υψηλότερα ποσοστά αρνητικής εικόνας καταγράφονται σε:
Φειδία Παναγιώτου (-76%)
Μάριο Καρογιάν (-72%)
Νίκο Παπαδόπουλο (-66%)
Χρίστο Χριστοδουλίδη (αρνητικές 57%)
Αλλαγή κομματικού χάρτη ζητά το 64%
Το 64% θεωρεί ότι χρειάζεται αλλαγή του κομματικού χάρτη, ενώ μόλις το 26% διαφωνεί. Παράλληλα, το 49% εκτιμά ότι η νέα Βουλή θα είναι λιγότερο αποτελεσματική.
Το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τη νέα Βουλή είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς (35%), ενώ ακολουθούν ακρίβεια (16%) και μεταναστευτικό (16%).
Πρόθεση ψήφου: Πρώτο το ΑΚΕΛ
Εάν οι βουλευτικές διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή, τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου (επί του συνόλου) διαμορφώνονται ως εξής:
ΑΚΕΛ: 17,0%
ΔΗΣΥ: 16,5%
ΕΛΑΜ: 11,5%
ΑΛΜΑ: 9,5%
ΔΗΚΟ: 6,5%
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 6,0%
ΒΟΛΤ: 2,0%
ΕΔΕΚ: 2,0%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: 1,0%
ΔΗΠΑ: 1,0%
Άλλο: 1,0%
Στα έγκυρα, το ΑΚΕΛ φτάνει το 18%, ο ΔΗΣΥ 17,5% και το ΕΛΑΜ 12%.
Αναποφάσιστοι δηλώνουν 13%, ενώ 4% προσανατολίζονται σε αποχή.