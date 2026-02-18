Ποιοι ισχυροί άνθρωποι έχουν υποστεί συνέπειες από τα αρχεία Έπσταϊν

Έχουν περάσει περισσότερες από δύο εβδομάδες από τότε που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε την πιο πρόσφατη δέσμη εγγράφων που σχετίζονται με τον Jeffrey Epstein, τα οποία περιγράφουν χρόνια αλληλογραφίας και αποδείξεων που συνδέουν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα με μερικούς από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους ανθρώπους στον κόσμο. Επηρεάζεται, όμως, κάποιος από αυτούς;

Διαβάζουμε διαρκώς ονόματα διασήμων που βρίσκονται στη λίστα, αλλά δεν φαίνεται να προκύπτουν ουσιαστικές κυρώσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως ο τεράστιος όγκος — συνολικά πάνω από 3 εκατομμύρια έγγραφα — έχει προκαλέσει μεγαλύτερη αναταραχή στην Ευρώπη, οδηγώντας σε παραιτήσεις και ποινικές έρευνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, αποχωρήσεις από θέσεις και έρευνες για τα πρόσωπα που κατονομάζονται στα αρχεία δεν έχουν σημειωθεί στην ίδια κλίμακα. Μόνο λίγα προβεβλημένα πρόσωπα, όπως η Kathy Ruemmler, αξιωματούχος στον Λευκό Οίκο επί Ομπάμα, έχουν παραιτηθεί.

Ο Έπσταϊν δήλωσε ένοχος το 2008 για δύο κατηγορίες εξώθησης σε πορνεία, εκ των οποίων η μία αφορούσε ανήλικη. Συνελήφθη το 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση και πέθανε υπό ομοσπονδιακή κράτηση αργότερα την ίδια χρονιά. Ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία. Δικαστές και νομοθέτες αναφέρουν ότι επί δεκαετίες κακοποιούσε, διακινούσε και παρενοχλούσε δεκάδες κορίτσια, πολλές από τις οποίες κατέθεσαν στο δικαστήριο και σε άλλες δημόσιες διαδικασίες.

Η Washington Post δημοσίευσε μία λίστα από εξέχοντα πρόσωπα που παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους ή αντιμετωπίζουν έρευνες μετά τη δημοσιοποίηση της αλληλογραφίας τους με τον Έπσταϊν και τη μακροχρόνια σύντροφό του, Ghislaine Maxwell.

Peter Attia

Ο Attia, ιατρός και ειδικός στη μακροζωία, βρέθηκε υπό έλεγχο όταν τα νέα έγγραφα αποκάλυψαν φιλική και κατά διαστήματα χυδαία αλληλογραφία με τον Έπσταϊν. Σε μήνυμα του 2016 έγραψε: «Το μ---ι είναι, πράγματι, χαμηλό σε υδατάνθρακες. Περιμένω ακόμη αποτελέσματα για την περιεκτικότητα σε γλουτένη».

Μετά τη δημοσιοποίηση των email, παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής επιστημονικού συμβούλου της εταιρείας David Protein. Η εταιρεία συμπληρωμάτων AG1 ανακοίνωσε επίσης ότι «ο Δρ. Attia δεν είναι πλέον σύμβουλος της εταιρείας». Ο Attia ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε εγκληματική δραστηριότητα.

Sultan Ahmed bin Sulayem

Ο επιχειρηματίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της DP World, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες logistics παγκοσμίως. Η παραίτηση τέθηκε σε ισχύ άμεσα. Σε email του 2013, ο Έπσταϊν τον αποκαλούσε «έναν από τους πιο έμπιστους φίλους μου».

Sarah Ferguson

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα της Sarah Ferguson ανέστειλε τη λειτουργία του μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων. Τα email έδειξαν ότι διατηρούσε επαφή με τον Έπσταϊν και μετά την καταδίκη του το 2008. Η Ferguson είναι πρώην σύζυγος του Andrew Mountbatten-Windsor, ο οποίος επίσης είχε σχέσεις με τον Έπσταϊν.

Lawrence H. Summers

Ο Lawrence H. Summers, πρώην πρόεδρος του Harvard και υπουργός Οικονομικών επί προεδρίας Bill Clinton, αποσύρθηκε από δημόσιες συμβάσεις και από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων που έδειχναν στενή φιλία με τον Έπσταϊν έως το 2019.

Thorbjørn Jagland

Ο πρώην γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης κατηγορήθηκε για «επιβαρυντική διαφθορά» σε σχέση με τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν. Έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές.

Mona Juul και Terje Rød-Larsen

Η Juul, πρώην πρέσβης της Νορβηγίας σε Ιορδανία και Ιράκ, και ο σύζυγός της αντιμετωπίζουν έρευνα για διαφθορά, μετά από αναφορές ότι ο Έπσταϊν τους άφησε εκατομμύρια στη διαθήκη του.

Brad Karp

Παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της νομικής εταιρείας Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison έπειτα από δημοσιοποίηση email που αποκάλυπταν εκτενή σχέση με τον Έπσταϊν.

Miroslav Lajčák

Ο πρώην πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ παραιτήθηκε από σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σλοβακίας. Τα έγγραφα έδειξαν ανταλλαγή ακατάλληλων σχολίων και συζητήσεις για συνάντηση με τον Ρώσο ΥΠΕΞ.

Jack Lang

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας και η κόρη του ερευνώνται για «νομιμοποίηση εσόδων από επιβαρυντική φοροδιαφυγή». Παραιτήθηκε επίσης από τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου.

Peter Mandelson

Ο πρώην Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα και από τη Βουλή των Λόρδων μετά από αναφορές για πληρωμές από τον Έπσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Morgan McSweeney

Παραιτήθηκε από προσωπάρχης του Βρετανού πρωθυπουργού Keir Starmer, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον διορισμό του Mandelson.

George J. Mitchell

Ο πρώην Αμερικανός γερουσιαστής αναφέρεται πάνω από 300 φορές στα έγγραφα. Παραιτήθηκε από τιμητικές θέσεις και ιδρύματα που έφεραν το όνομά του.

Andrew Mountbatten-Windsor

Νέα έγγραφα περιλάμβαναν φωτογραφίες που φαίνεται να τον δείχνουν με γυναίκα στο πάτωμα. Δεν περιλαμβάνονται κατηγορίες για ποινική δραστηριότητα, αλλά είχε ήδη στερηθεί βασιλικών τίτλων.

David A. Ross

Παραιτήθηκε από τη Σχολή Οπτικών Τεχνών της Νέας Υόρκης μετά από αποκαλύψεις για αλληλογραφία με τον Έπσταϊν σχετικά με καλλιτεχνικό πρότζεκτ.

Joanna Rubinstein

Παραιτήθηκε από το Sweden for UNHCR αφού αποκαλύφθηκε ότι επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν το 2012.

Steve Tisch

Το NFL ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τις επικοινωνίες του Tisch, συνιδιοκτήτη των New York Giants, με τον Έπσταϊν.

Casey Wasserman

Πουλά το πρακτορείο ταλέντων του μετά από αποκαλύψεις για αλληλογραφία με τη Maxwell. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028 ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει πρόεδρος μετά από έλεγχο.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί πολιτικούς και θεσμικούς κραδασμούς σε πολλές χώρες, με νέες αποκαλύψεις να οδηγούν σε παραιτήσεις, έρευνες και δημόσιες απολογίες.