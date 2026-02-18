Πρακτικά Fed: Διχασμός για τα επιτόκια – Θολό το τοπίο για τα επόμενα βήματα

Κατά τη συνεδρίαση της 27-28 Ιανουαρίου, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κατέληξαν γενικά στο συμπέρασμα ότι οι μειώσεις επιτοκίων πρέπει προσωρινά να ανασταλούν, χωρίς όμως να αποκλείουν νέες παρεμβάσεις αργότερα εντός του έτους, εφόσον ο πληθωρισμός κινηθεί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Στα πρακτικά επισημαίνεται ότι «αρκετοί συμμετέχοντες σημείωσαν ότι περαιτέρω μειώσεις του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα ήταν πιθανότατα κατάλληλες εάν ο πληθωρισμός μειωθεί όπως αναμένεται».

Διαφορετικές προσεγγίσεις για τα επόμενα βήματα

Παρότι υπήρξε συναίνεση ως προς τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, καταγράφηκαν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με τη συνέχεια της νομισματικής πολιτικής. Ορισμένα στελέχη τάχθηκαν υπέρ της παρατεταμένης σταθερότητας των επιτοκίων, έως ότου υπάρξουν απτά και σταθερά στοιχεία ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται με βιώσιμο τρόπο.

Όπως αναφέρεται, «κάποιοι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι ενδεχομένως δεν θα ήταν σκόπιμη περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής μέχρι να υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι η πρόοδος στη μείωση του πληθωρισμού βρίσκεται σταθερά σε τροχιά».

Ορισμένα μέλη άφησαν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων, εάν οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν επίμονες, εισηγούμενα η μετασυνεδριακή ανακοίνωση να αντικατοπτρίζει μια «διπλής κατεύθυνσης» στρατηγική για τις μελλοντικές αποφάσεις.

Οι προηγούμενες παρεμβάσεις

Η Fed είχε ήδη προχωρήσει σε τρεις διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων — τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο — συνολικού ύψους 0,75 ποσοστιαίων μονάδων, διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο στο 3,5%-3,75%.

Η συνεδρίαση του Ιανουαρίου ήταν η πρώτη με νέα σύνθεση περιφερειακών προέδρων που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Τουλάχιστον δύο εξ αυτών, η Lorie Logan από το Ντάλας και η Beth Hammack από το Κλίβελαντ, έχουν εκφράσει δημόσια την άποψη ότι τα επιτόκια πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα για μεγάλο διάστημα, θεωρώντας τον πληθωρισμό διαρκή κίνδυνο. Από τους 19 αξιωματούχους που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, οι 12 διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

Η επόμενη ημέρα και η διαδοχή

Οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις ενδέχεται να ενταθούν σε περίπτωση που ο Kevin Warsh αναλάβει την ηγεσία της Fed. Ο ίδιος έχει ταχθεί υπέρ χαμηλότερων επιτοκίων, άποψη που συμμερίζονται και οι νυν διοικητές Stephen Miran και Christopher Waller, οι οποίοι καταψήφισαν την απόφαση του Ιανουαρίου ζητώντας νέα μείωση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η θητεία του Jerome Powell ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Τα πρακτικά δεν αναφέρονται ονομαστικά σε συγκεκριμένους συμμετέχοντες, αλλά χρησιμοποιούν διατυπώσεις όπως «μερικοί», «λίγοι», «πολλοί» και «η συντριπτική πλειονότητα» για να αποτυπώσουν τις τάσεις.

Πληθωρισμός και αγορά εργασίας

Η πλειονότητα των αξιωματούχων εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται εντός του έτους, αν και το εύρος και ο ρυθμός της αποκλιμάκωσης παραμένουν ασαφή. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι οι δασμοί επιδρούν στις τιμές, αλλά η επίδρασή τους αναμένεται να εξασθενήσει.

«Οι περισσότεροι συμμετέχοντες προειδοποίησαν ότι η πρόοδος προς τον στόχο του 2% μπορεί να είναι πιο αργή και άνιση από ό,τι αναμενόταν και ότι ο κίνδυνος παραμονής του πληθωρισμού πάνω από τον στόχο είναι σημαντικός», καταγράφεται χαρακτηριστικά.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) αναθεώρησε επίσης τη διατύπωση της ανακοίνωσης, επισημαίνοντας ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και την απασχόληση έχουν εξισορροπηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό.

Τα νεότερα οικονομικά στοιχεία δίνουν μεικτή εικόνα: η αύξηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα παρουσιάζει επιβράδυνση, με τον τομέα της υγείας να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο 4,3% τον Ιανουάριο και οι νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Ο βασικός δείκτης που παρακολουθεί η Fed, ο δείκτης τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE), παραμένει κοντά στο 3%, αν και πρόσφατη μέτρηση του δομικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατέγραψε χαμηλό σχεδόν πενταετίας.

Τέλος, οι επενδυτές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εκτιμούν ότι η επόμενη μείωση επιτοκίων ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, με πιθανή δεύτερη κίνηση τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.