Bloomberg: Σε αναζήτηση νέων εμπορικών συμμαχιών η ΕΕ
16:47 - 19 Φεβ 2026

Bloomberg: Σε αναζήτηση νέων εμπορικών συμμαχιών η ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Με τις αναταράξεις που προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζουν να διαταράσσουν το παγκόσμιο εμπόριο, οι υπουργοί Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνονται σήμερα (19/2) στην Λευκωσία, καθώς το μπλοκ επιδιώκει νέες εμπορικές συνεργασίες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να μειώσει την εξάρτησή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.    

Μιλώντας το πρωί στη Λευκωσία, ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς έδωσε ορισμένες πληροφορίες για την πορεία των εξελίξεων.

Η ΕΕ «αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ορισμένες δυσκολίες» στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο Σέφτσοβιτς.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι «η πολιτική βούληση υπάρχει» για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας και για να εξεταστεί κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια περιφερειακή συμφωνία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.

Οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τα ΗΑΕ για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου το Μάιο. Παράλληλα, εξετάζουν τη χώρα του Κόλπου ως πιθανή πηγή πρόσθετων ενεργειακών προμηθειών, στο πλαίσιο της απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Σημειώνεται ότι οι σχέσεις ΕΕ–Κίνας θα βρεθούν στην ατζέντα της συνάντησης στη Λευκωσία, ενώ οι υπουργοί θα ακούσουν αύριο και τον Μπερντ Λάνγκε, τον επικεφαλής αξιωματούχο για το εμπόριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή Εμπορίου του Κοινοβουλίου αναμένεται να πραγματοποιήσει κρίσιμη ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ. Το όργανο ζήτησε αυτό το μήνα να συμπεριληφθεί ρήτρα λήξης (sunset clause) στη συμφωνία, καθώς και να απαιτηθεί από τις ΗΠΑ η μείωση των δασμών στο χάλυβα και το αλουμίνιο εντός έξι μηνών.

Ο δασμός 50% στις εισαγωγές των δύο μετάλλων -και των παράγωγων προϊόντων τους- έχει προκαλέσει αυξανόμενη δυσαρέσκεια, ιδίως μεταξύ των Γερμανών εξαγωγέων, τους μήνες μετά την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Τραμπ τον Ιούλιο.

Ενδείξεις πιθανής προόδου εμφανίστηκαν την περασμένη εβδομάδα, με τον Εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι ανοιχτή σε αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής των δασμών στο χάλυβα και το αλουμίνιο, χωρίς ωστόσο να δοθούν πολλές λεπτομέρειες.

Οι υπουργοί Εμπορίου της ΕΕ θα συζητήσουν επίσης τη θέση του μπλοκ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ενόψει μιας σημαντικής υπουργικής συνόδου του ΠΟΕ στο Καμερούν τον επόμενο μήνα.

