Η δήλωση της Κωνσταντοπούλου που ξεκίνησε μέρα και τελείωσε νύχτα! (video)

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκεται καθημερινά στην επικαιρότητα με τα όσα λέει και κάνει εντός και εκτός Βουλής και λόγω των διαπληκτισμών της με (σχεδόν) όλους.

Ο «κόφτης» στον χρόνο των ομιλιών στην Ολομέλεια, της ψαλίδισε κάπως τα φτερά, όμως βρήκε εύκολα διέξοδο στις επιτροπές της Βουλής όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως αρχηγός κόμματος.

Όπως φαίνεται όμως, η περιφρόνηση στον χρόνο από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας εισάγει νέα ήθη στα κοινωνικά δίκτυα, κόντρα στο ρεύμα της γρήγορης ατάκας και του σύντομου και «σφιχτού» βίντεο. Προ ημερών ανάρτησε μία δήλωσή της «εφ’ όλης της ύλης», έξω από τη Βουλή, η οποία διαρκεί… 22 λεπτά. Οπως διαπιστώνει εύκολα όποιος δει το βίντεο, όταν ξεκινά η δήλωση είναι ακόμη μέρα, όταν τελειώνει έχει πια νυχτώσει…

