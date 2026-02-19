Σε έφεση κατά της προφυλάκισης προχωρά ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Την πρόθεσή του να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του πελάτη του, ο οποίος κατηγορείται για ενδεχόμενο δόλο στη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, γνωστοποίησε ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων, έπειτα από πολύωρη απολογία σχετικά με την έκρηξη στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να απέδωσε ευθύνες στους επιστήμονες που είχαν εγκρίνει τις σχετικές άδειες λειτουργίας, ενώ υποστήριξε πως ενημερώθηκε με σημαντική καθυστέρηση για το ζήτημα της έντονης οσμής.

Σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ζυγός» Τρικάλων, ο συνήγορος τόνισε ότι δεν προκύπτει κανένας δόλος από την πλευρά του εντολέα του. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ο κατηγορούμενος επανέλαβε ότι είναι βαθιά συγκλονισμένος από τις συνέπειες της έκρηξης και ότι δεν είχε γνώση ούτε για πιθανό κίνδυνο έκρηξης ούτε για διαρροή προπανίου ή φθορά σε υπόγειο αγωγό. Παράλληλα, υποστήριξε πως για τα τεχνικά ζητήματα ήταν αρμόδιοι μηχανολόγοι, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, οι οποίοι δεν τον είχαν ενημερώσει σχετικά.

Ο δικηγόρος μετέφερε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, υποστήριξε ο κατηγορούμενος τόσο στο απολογητικό του υπόμνημα όσο και στις απαντήσεις που έδωσε στον ανακριτή.

Την προφυλάκιση είχε εισηγηθεί αρχικά η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, με τον ανακριτή να συμφωνεί και να διατάσσεται η κράτησή του το βράδυ της Τετάρτης (18/02).

Η υπεράσπιση αναμένεται, μόλις παραλάβει τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών, να καταθέσει έφεση κατά της απόφασης, ζητώντας την αποφυλάκιση του επιχειρηματία.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι τα στοιχεία της δικογραφίας θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικά, καθώς φέρεται να προκύπτει πως ο ιδιοκτήτης είχε ενημερωθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο, παρά τους ισχυρισμούς του ότι έλαβε γνώση μόλις τις τελευταίες ημέρες πριν από την έκρηξη.

