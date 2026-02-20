ifo: Οι τοπικές αρχές στη Γερμανία ζητούν μείωση της γραφειοκρατίας
Ειδήσεις
10:19 - 20 Φεβ 2026

ifo: Οι τοπικές αρχές στη Γερμανία ζητούν μείωση της γραφειοκρατίας

Reporter.gr Newsroom
Οι οικονομικοί διαχειριστές σε γερμανικές πόλεις και δήμους διαπιστώνουν ανάγκη βελτίωσης στον τρόπο κατανομής των κρατικών χρηματοδοτήσεων, όπως προκύπτει από ανάλυση του ifo Institute, η οποία βασίζεται στο KfW Municipal Panel.  

«Οι ταμίες στη Γερμανία τάσσονται ιδιαίτερα συχνά υπέρ απλούστερων διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και λιγότερων απαιτήσεων αναφοράς και τεκμηρίωσης», δήλωσε η Sarah Necker, διευθύντρια του Ludwig Erhard ifo Center for the Social Market Economy στο Fürth.

Τα δημόσια προγράμματα χρηματοδότησης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη χρηματοδότηση των δημοτικών επενδύσεων. Σχεδόν το 90% όλων των τοπικών αρχών βασίζεται σε πόρους από τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα επιμέρους ομόσπονδα κρατίδια και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνολικά, οι χρηματοδοτήσεις αντιστοιχούν περίπου στο ένα πέμπτο του συνόλου των δημοτικών επενδύσεων.

«Οι πολύπλοκες απαιτήσεις της διαδικασίας χρηματοδότησης δημιουργούν προκλήσεις για τις τοπικές αρχές. Είναι εκτενείς και, κατά την άποψη πολλών δήμων, δυσανάλογες σε σχέση με το ποσοστό χρηματοδότησης. Επιπλέον, υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αν οι υποβληθείσες αιτήσεις θα εγκριθούν τελικά», σημείωσε η Necker.

Σχεδόν οι μισοί από τους ταμίες που συμμετείχαν στην έρευνα (48%) υπογραμμίζουν την ανάγκη για απλή διαδικασία αίτησης.

Το 33% ζητά απλούστερες απαιτήσεις τεκμηρίωσης και κατάργηση των λεπτομερών υποχρεώσεων αναφοράς στο τέλος της διαδικασίας χρηματοδότησης.

Ελαφρώς λιγότερο από το ένα τρίτο (31%) θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές των προγραμμάτων είναι συχνά υπερβολικά περίπλοκες.

Ένας στους πέντε ερωτηθέντες επιθυμεί μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων και στις προθεσμίες (22%), καθώς και ταχύτερη επεξεργασία και έγκριση των αιτήσεων (20%).

Αν και πολλές απαντήσεις είναι διατυπωμένες με ουδέτερο τρόπο, η διατύπωση ορισμένων δείχνει ότι οι τοπικές αρχές αντιλαμβάνονται τη γραφειοκρατία στη διαδικασία χρηματοδότησης ως επιβαρυντική.

«Η μείωση της γραφειοκρατίας δεν θα επιτευχθεί με γενικές απαιτήσεις, αλλά με την εξέταση συγκεκριμένων μέτρων σε βάθος. Πολλές απαντήσεις προσφέρουν αφετηρίες προς αυτή την κατεύθυνση», σημειώνει η Necker.

Λιγότερο συχνά αναφέρθηκαν τα εξής: μεγαλύτερες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (18%), καλύτερη προσβασιμότητα των αρμόδιων προσώπων (15%) και μικρότερη ίδια συμμετοχή στα προγράμματα χρηματοδότησης (14%).

Το 12% των ταμιών επικρίνει την αρχή «first come, first served», σύμφωνα με την οποία οι πόροι κατανέμονται με βάση τη σειρά υποβολής των αιτήσεων. Παράλληλα, μόλις το 11% θεωρεί ότι τα προγράμματα χρηματοδότησης θα πρέπει να εστιάζουν περισσότερο στις τοπικές ανάγκες.

Η μελέτη βασίζεται σε ανοιχτές απαντήσεις κειμένου από 509 οικονομικούς διαχειριστές (ταμίες) στο πλαίσιο του KfW Municipal Panel 2025 σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης.

Το KfW Municipal Panel είναι μια πανεθνική, αντιπροσωπευτική έρευνα σε πόλεις, δήμους και περιφέρειες της Γερμανίας με περισσότερους από 2.000 κατοίκους. Διεξάγεται ετησίως από το 2009 και συλλέγει βασικούς δείκτες και εκτιμήσεις για τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις επενδύσεις των τοπικών αρχών.

Οι ειδικές ερωτήσεις για τη χρηματοδότηση αφορούσαν στοχευμένες επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον δημόσιο προϋπολογισμό και ρητά όχι αναπτυξιακά δάνεια από αναπτυξιακές τράπεζες, όπως η KfW, οι περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες ή οι μηχανισμοί δημοσιονομικής εξισορρόπησης των δήμων.

