Γιατί οι επενδυτές προτιμούν τις διεθνείς αγορές έναντι της αμερικανικής

Το 2025 οι αγορές μετοχών εκτός των ΗΠΑ σημείωσαν ρεκόρ υπεροχής έναντι των αμερικανικών δεικτών, μια τάση που φαίνεται να συνεχίζεται και στο 2026. Η σταδιακή μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος συνοδεύεται από σημαντικές μακροοικονομικές και νομισματικές εξελίξεις, αλλά και από ιστορικούς παράγοντες που ενισχύουν τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

Από τις αρχές του 2026, οι δείκτες MSCI All Country World Index ex-USA έχουν ξεπεράσει τον S&P 500 κατά σχεδόν 8 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη εκκίνηση μιας χρονιάς σε σχέση με τις αμερικανικές μετοχές από το 1996. Οι επενδυτές έχουν ανταποκριθεί, με εισροές άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ETF που επενδύουν σε ξένες αγορές μόνο τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τη Morningstar Direct.

Παρά την ενίσχυση των διεθνών μετοχών, η Wall Street συνεχίζει να βλέπει ευκαιρίες στις ΗΠΑ. Η αναμενόμενη αύξηση των κερδών των αμερικανικών εταιρειών το 2026 έχει δώσει ώθηση σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και μετοχές αξίας, περιοχές που είχαν μείνει πίσω τα προηγούμενα χρόνια συγκριτικά με τις τεχνολογικές μετοχές μεγάλων εταιρειών.

Ο ρόλος του δολαρίου και των αποτιμήσεων

Η υποχώρηση του αμερικανικού δολαρίου κατά σχεδόν 9% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τον δείκτη ICE U.S. Dollar Index, ενίσχυσε τη δυναμική των διεθνών αγορών, καθώς οι ξένοι επενδυτές έβλεπαν τώρα λιγότερους κινδύνους στις επενδύσεις τους εκτός ΗΠΑ. Παράλληλα, η μακροπρόθεσμη τάση των αποτιμήσεων έχει αναδείξει τις ξένες μετοχές ως πιο ελκυστικές, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές, όπου η Τέα Τζέιμισον της Change Global Investment παρατηρεί αυξανόμενο ενδιαφέρον για διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων.

Ιστορικοί και πολιτικοί παράγοντες

Η στροφή προς διεθνείς αγορές επηρεάστηκε και από αποφάσεις προηγούμενων διοικήσεων, όπως η εμπορική πολιτική Τραμπ, η οποία ώθησε χώρες όπως η Ινδία και η Νότια Κορέα να ενισχύσουν τις εγχώριες κεφαλαιαγορές τους. Παράλληλα, η αυξημένη αποταμίευση των κατοίκων εκτός ΗΠΑ παρέχει επιπλέον κεφάλαια προς διεθνείς επενδύσεις, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, αυξάνουν δραματικά τη χρηματοδότηση για την άμυνα, προσθέτοντας νέα κίνητρα για επενδυτές.

Η θέση των ΗΠΑ

Παρά την άνοδο των ξένων αγορών, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προσελκύουν κεφάλαια. Οι ξένοι επενδυτές κατέχουν μεγαλύτερα ποσοστά αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τους Αμερικανούς στο εξωτερικό, αντανακλώντας τη θέση των ΗΠΑ ως καθαρού οφειλέτη στον κόσμο. Η ισχυρή ανατίμηση των αμερικανικών μετοχών την τελευταία δεκαετία ενισχύει επιπλέον τη διαχρονική ελκυστικότητα της αμερικανικής αγοράς.