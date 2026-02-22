ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γιατί οι επενδυτές προτιμούν τις διεθνείς αγορές έναντι της αμερικανικής
Ειδήσεις
13:34 - 22 Φεβ 2026

Γιατί οι επενδυτές προτιμούν τις διεθνείς αγορές έναντι της αμερικανικής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το 2025 οι αγορές μετοχών εκτός των ΗΠΑ σημείωσαν ρεκόρ υπεροχής έναντι των αμερικανικών δεικτών, μια τάση που φαίνεται να συνεχίζεται και στο 2026. Η σταδιακή μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος συνοδεύεται από σημαντικές μακροοικονομικές και νομισματικές εξελίξεις, αλλά και από ιστορικούς παράγοντες που ενισχύουν τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.  

Από τις αρχές του 2026, οι δείκτες MSCI All Country World Index ex-USA έχουν ξεπεράσει τον S&P 500 κατά σχεδόν 8 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη εκκίνηση μιας χρονιάς σε σχέση με τις αμερικανικές μετοχές από το 1996. Οι επενδυτές έχουν ανταποκριθεί, με εισροές άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ETF που επενδύουν σε ξένες αγορές μόνο τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τη Morningstar Direct.

Παρά την ενίσχυση των διεθνών μετοχών, η Wall Street συνεχίζει να βλέπει ευκαιρίες στις ΗΠΑ. Η αναμενόμενη αύξηση των κερδών των αμερικανικών εταιρειών το 2026 έχει δώσει ώθηση σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και μετοχές αξίας, περιοχές που είχαν μείνει πίσω τα προηγούμενα χρόνια συγκριτικά με τις τεχνολογικές μετοχές μεγάλων εταιρειών.

Ο ρόλος του δολαρίου και των αποτιμήσεων

Η υποχώρηση του αμερικανικού δολαρίου κατά σχεδόν 9% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τον δείκτη ICE U.S. Dollar Index, ενίσχυσε τη δυναμική των διεθνών αγορών, καθώς οι ξένοι επενδυτές έβλεπαν τώρα λιγότερους κινδύνους στις επενδύσεις τους εκτός ΗΠΑ. Παράλληλα, η μακροπρόθεσμη τάση των αποτιμήσεων έχει αναδείξει τις ξένες μετοχές ως πιο ελκυστικές, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές, όπου η Τέα Τζέιμισον της Change Global Investment παρατηρεί αυξανόμενο ενδιαφέρον για διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων.

Ιστορικοί και πολιτικοί παράγοντες

Η στροφή προς διεθνείς αγορές επηρεάστηκε και από αποφάσεις προηγούμενων διοικήσεων, όπως η εμπορική πολιτική Τραμπ, η οποία ώθησε χώρες όπως η Ινδία και η Νότια Κορέα να ενισχύσουν τις εγχώριες κεφαλαιαγορές τους. Παράλληλα, η αυξημένη αποταμίευση των κατοίκων εκτός ΗΠΑ παρέχει επιπλέον κεφάλαια προς διεθνείς επενδύσεις, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, αυξάνουν δραματικά τη χρηματοδότηση για την άμυνα, προσθέτοντας νέα κίνητρα για επενδυτές.

Η θέση των ΗΠΑ

Παρά την άνοδο των ξένων αγορών, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προσελκύουν κεφάλαια. Οι ξένοι επενδυτές κατέχουν μεγαλύτερα ποσοστά αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τους Αμερικανούς στο εξωτερικό, αντανακλώντας τη θέση των ΗΠΑ ως καθαρού οφειλέτη στον κόσμο. Η ισχυρή ανατίμηση των αμερικανικών μετοχών την τελευταία δεκαετία ενισχύει επιπλέον τη διαχρονική ελκυστικότητα της αμερικανικής αγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/2026 - 13:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες
Ειδήσεις

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%
Επιχειρήσεις

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ