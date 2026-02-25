ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κίνα προς ΗΠΑ: Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας σχετικά με τη συμφωνία περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
Ειδήσεις
17:10 - 25 Φεβ 2026

Κίνα προς ΗΠΑ: Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας σχετικά με τη συμφωνία περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Κίνα ανακοίνωσε την Τετάρτη (25/2) ότι έχει ήδη τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του αμερικανικού νόμου περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, γνωστού ως Section 301, μετά τις δηλώσεις της Ουάσιγκτον ότι ενδέχεται να συνεχίσει σχετικές έρευνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιβολή νέων δασμών.      

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου, το Πεκίνο είχε καταλήξει το 2020 σε συμφωνία με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου νόμου και έχει έκτοτε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

Ο ίδιος αξιωματούχος εξέφρασε την προσδοκία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιχειρήσουν να μετακυλήσουν ευθύνες ούτε να δημιουργήσουν νέες εντάσεις, αλλά θα διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της συμφωνίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός Εμπορικός Εκπρόσωπος, Jamieson Greer, ανέφερε ότι το γραφείο του θα συνεχίσει τις έρευνες βάσει του Άρθρου 301 που αφορούν, μεταξύ άλλων, την Κίνα και τη Βραζιλία. Όπως σημείωσε, εφόσον διαπιστωθούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, δεν αποκλείεται να επιβληθούν δασμοί.

Η κινεζική πλευρά δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ μέσω του υφιστάμενου μηχανισμού οικονομικών και εμπορικών διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα προασπίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον προχωρήσει στις έρευνες και επιβάλει περιοριστικά μέτρα, όπως μετέδωσε το Reuters.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε λειτουργία το railway.gov.gr: Zωντανή εικόνα τρένων σε πραγματικό χρόνο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Σε λειτουργία το railway.gov.gr: Zωντανή εικόνα τρένων σε πραγματικό χρόνο

Ισραήλ: Υγειονομικά αποθέματα για 2 μήνες ενόψει ενδεχόμενης σύγκρουσης με το Ιράν
Ειδήσεις

Ισραήλ: Υγειονομικά αποθέματα για 2 μήνες ενόψει ενδεχόμενης σύγκρουσης με το Ιράν

La Voix du Nord: Η Metlen στην τελική ευθεία για την Aluminium Dunkerque
Επιχειρήσεις

La Voix du Nord: Η Metlen στην τελική ευθεία για την Aluminium Dunkerque

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος
Ειδήσεις

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:23

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 18:15

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:12

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Τεχνολογία
02/06/2026 - 18:01

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

Πολιτική
02/06/2026 - 18:00

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 17:50

CrediaBank: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Οικονομία
02/06/2026 - 17:47

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/06/2026 - 17:41

Η Γιούλη Λαρά στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:38

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Σχόλια Αγοράς
02/06/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

Πολιτική
02/06/2026 - 17:27

Υπόθεση υποκλοπών: Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
02/06/2026 - 17:16

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 17:13

Η AI κρατά όρθια τη Wall Street παρά τη βουτιά της Alphabet

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:11

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:48

Μαγιάρ: Συνάντηση με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, αν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ουγγρικής μειονότητας

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:45

Σοκαριστικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα - Με 45 μαχαιριές η δολοφονία της 39χρονης

Πολιτική
02/06/2026 - 16:39

ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο - Ζητά πλήρη λογοδοσία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:31

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:26

ΕΕ: Σύσταση σε εννέα χώρες για σταδιακή άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν

Ναυτιλία
02/06/2026 - 16:20

ΟΛΠ Α.Ε.:  Με δυναμική και ενεργή παρουσία στα Ποσειδώνια 2026

Πολιτική
02/06/2026 - 16:15

Τασούλας: Ελλάδα και Παναμάς ενισχύουν τη συνεργασία τους σε ναυτιλία, τουρισμό και εμπόριο

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:05

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Ειδήσεις
02/06/2026 - 15:55

Ρεκόρ για τις αμυντικές εξαγωγές του Ισραήλ: Στα 19,2 δισ. δολάρια το 2025

Υγεία
02/06/2026 - 15:53

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών

Πολιτική
02/06/2026 - 15:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση αρχειοθέτησης για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 15:31

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ