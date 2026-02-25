Κίνα προς ΗΠΑ: Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας σχετικά με τη συμφωνία περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Η Κίνα ανακοίνωσε την Τετάρτη (25/2) ότι έχει ήδη τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του αμερικανικού νόμου περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, γνωστού ως Section 301, μετά τις δηλώσεις της Ουάσιγκτον ότι ενδέχεται να συνεχίσει σχετικές έρευνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιβολή νέων δασμών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου, το Πεκίνο είχε καταλήξει το 2020 σε συμφωνία με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου νόμου και έχει έκτοτε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

Ο ίδιος αξιωματούχος εξέφρασε την προσδοκία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιχειρήσουν να μετακυλήσουν ευθύνες ούτε να δημιουργήσουν νέες εντάσεις, αλλά θα διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της συμφωνίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός Εμπορικός Εκπρόσωπος, Jamieson Greer, ανέφερε ότι το γραφείο του θα συνεχίσει τις έρευνες βάσει του Άρθρου 301 που αφορούν, μεταξύ άλλων, την Κίνα και τη Βραζιλία. Όπως σημείωσε, εφόσον διαπιστωθούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, δεν αποκλείεται να επιβληθούν δασμοί.

Η κινεζική πλευρά δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ μέσω του υφιστάμενου μηχανισμού οικονομικών και εμπορικών διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα προασπίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον προχωρήσει στις έρευνες και επιβάλει περιοριστικά μέτρα, όπως μετέδωσε το Reuters.