La Voix du Nord: Η Metlen στην τελική ευθεία για την Aluminium Dunkerque

Συνεχίζει να είναι ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές η Metlen για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque, της «ναυαρχίδας» της γαλλικής βιομηχανίας αλουμινίου, καθώς η διαδικασία πώλησης μπαίνει σε κρίσιμη φάση με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τη La Voix du Nord.

Η «La Voix du Nord» επισημάνει ότι είναι η Metlen στη λίστα των «τριών πιο σοβαρών υποψηφίων», μαζί με τα αραβικά σχήματα Emirates Global Aluminium και Aluminium Bahrain. Εδώ και αρκετούς μήνες, το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο AIP, ιδιοκτήτης της Aluminium Dunkerque (με περισσότερους από 720 εργαζομένους), έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την πώληση της βιομηχανίας. Η Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στη διαδικασία: την αξιολόγηση των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.

Το πρώην εργοστάσιο της Péchiney βρίσκεται πλέον κοντά στην αλλαγή ιδιοκτησίας και το αμερικανικό fund AIP, που εξαγόρασε την Aluminium Dunkerque το 2021 (από τον Ινδό επιχειρηματία Sanjeev Gupta), αντιμετωπίζει με αισιοδοξία την τελική ευθεία της διαδικασίας πώλησης.

Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας, ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που έχει η Metlen έναντι των ισχυρών αραβικών παικτών είναι το γεγονός πως ο ελληνικός όμιλος αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό βωξίτη στην ΕΕ, και αποτελεί την μόνη μεταλλουργική εταιρεία που ελέγχει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της αλουμίνας.