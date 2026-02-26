ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κούβα: Ένταση, κρίση καυσίμων και θανατηφόρο περιστατικό με ταχύπλοο αυξάνουν την πίεση
Ειδήσεις
15:36 - 26 Φεβ 2026

Κούβα: Ένταση, κρίση καυσίμων και θανατηφόρο περιστατικό με ταχύπλοο αυξάνουν την πίεση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κατάσταση στην Κούβα χαρακτηρίζεται από επιδείνωση της ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης, με την πρόσφατη ναυτική σύγκρουση να εντείνει περαιτέρω τις εντάσεις στο νησί και τις διεθνείς σχέσεις. Το περιστατικό συνέβη στις 25 Φεβρουαρίου, όταν οι κουβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε παρoυσιαζόμενο ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα των ΗΠΑ και περιπολικό σκάφος της κουβανικής ακτοφυλακής στα χωρικά ύδατα του νησιού. Οι Κουβανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι η ομάδα, αποτελούμενη από Κουβανούς πολίτες που ζούσαν στις ΗΠΑ, είχε οπλισμό και εξοπλισμό μάχης, συμπεριλαμβανομένων αυτόματων όπλων, χειροβομβίδων και στολών παραλλαγής, και άνοιξε πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας πριν οι τελευταίες απαντήσουν.

Η κυβέρνηση της Αβάνας υποστήριξε ότι το ταχύπλοο είχε επιχειρήσει «διείσδυση» με «τρομοκρατικούς σκοπούς», μια θέση που οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει ή αμφισβητήσει, καλώντας σε ανεξάρτητη έρευνα για τα πραγματικά γεγονότα. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ ασυνήθιστο» και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν αφού ολοκληρώσουν τον δικό τους έλεγχο.

Το περιστατικό συνέβη σε μια στιγμή ήδη υψηλής πίεσης για την Κούβα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη καυσίμων μετά την επιβολή από τις ΗΠΑ περιορισμών στη ροή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Η απουσία επαρκούς εφοδιασμού έχει οδηγήσει σε μείωση των δημόσιων υπηρεσιών, διακοπές ρεύματος, προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος υγείας και στα δρομολόγια μεταφορών, και γενικότερη δυσπραγία στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ακόμη και οι αεροπορικές μεταφορές έχουν πληγεί, με αναφορές ότι τα καύσιμα αεροσκαφών εξαντλούνται, επηρεάζοντας τις συνδέσεις της χώρας με το εξωτερικό.

Η ρωσική κυβέρνηση, μέσω του Κρεμλίνου, σχολίασε το περιστατικό εκφράζοντας ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στην Κούβα, καταδικάζοντας το συμβάν ως «επιθετική πρόκληση από τις ΗΠΑ» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη επίλυσης των κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών αναγκών του κουβανικού πληθυσμού. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε τη σημασία της αυτοσυγκράτησης και της αποφυγής επιπλέον προκλήσεων στην περιοχή.

Παράλληλα, χώρες όπως το Μεξικό έχουν ήδη κινητοποιήσει ανθρωπιστική βοήθεια προς την Κούβα, με αποστολές τροφίμων και άλλων αναγκαίων αγαθών να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να μετριαστεί η πίεση που ασκείται στον πληθυσμό.

Συνολικά, το περιστατικό με το ταχύπλοο έχει ενισχύσει την αίσθηση ότι η Κούβα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο τόσο από πλευράς εσωτερικής σταθερότητας όσο και διεθνών σχέσεων, με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και περιφερειακούς εταίρους να παρακολουθούν στενά τα επόμενα βήματα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ακέφαλο» το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός λόγω Επστάιν: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Μπόργκε Μπρέντε
Ειδήσεις

«Ακέφαλο» το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός λόγω Επστάιν: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Μπόργκε Μπρέντε

Προκαταρκτική έρευνα για τα κομμένα καλώδια της τηλεδιοίκησης στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Προκαταρκτική έρευνα για τα κομμένα καλώδια της τηλεδιοίκησης στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ
Ειδήσεις

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ

Ζελένσκι: Έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με Πούτιν – Προειδοποιεί για κλιμάκωση των επιθέσεων
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με Πούτιν – Προειδοποιεί για κλιμάκωση των επιθέσεων

Wall Street: Αρνητικό άνοιγμα με φόντο την ανησυχία για τον πληθωρισμό
Χρηματιστήρια

Wall Street: Αρνητικό άνοιγμα με φόντο την ανησυχία για τον πληθωρισμό

ΗΠΑ: Σε υψηλό 16 μηνών οι προσλήψεις τον Μάιο με 122.000 νέες θέσεις εργασίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε υψηλό 16 μηνών οι προσλήψεις τον Μάιο με 122.000 νέες θέσεις εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/06/2026 - 17:59

Στο «ραντάρ» της έξυπνης βιομηχανίας η Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:58

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 17:56

Ποσειδώνια 2026: Τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ναυτικών

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 17:50

Deutsche Bank: Αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στο β’ τρίμηνο – Πιέσεις στη μετοχή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:44

Ασπρόπυργος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά - Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πολιτική
03/06/2026 - 17:42

Πιερρακάκης: Σημαντική η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια

Σχόλια Αγοράς
03/06/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Διόρθωση ενόψει της καταβολής μερισμάτων των τραπεζών

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:35

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:31

Ζελένσκι: Έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με Πούτιν – Προειδοποιεί για κλιμάκωση των επιθέσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 17:20

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται συσκευασία με έτοιμη σαλάτα Μπάρμπα Στάθης - Τι εντοπίστηκε

Πολιτική
03/06/2026 - 17:19

Φαραντούρης: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για την έκθεση του ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:13

Δικαστικές κρίσεις διαδοχής σε Άρειο Πάγο και ΣτΕ – Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών

Περιβάλλον
03/06/2026 - 17:04

D-Marin: Ανακοινώνει την πρόοδο του πλάνου βιωσιμότητας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2026

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:03

Ινδία: Εξετάζονται φοροελαφρύνσεις για προσέλκυση ξένων επενδυτών στην αγορά ομολόγων

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 17:02

HelleniQ Energy: Αναδιάρθρωση του ΔΣ μετά από δύο παραιτήσεις

Αυτοδιοίκηση
03/06/2026 - 16:54

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων φέρνει τη συμπερίληψη στην εργασία

Εργασιακά
03/06/2026 - 16:53

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας

Πολιτική
03/06/2026 - 16:48

Ανδρουλάκης από Ποσειδώνια: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 16:44

Wall Street: Αρνητικό άνοιγμα με φόντο την ανησυχία για τον πληθωρισμό

Πολιτική
03/06/2026 - 16:26

Χατζηδάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν νοοτροπία «πρωταθλητή»

Πολιτική
03/06/2026 - 16:24

Μητσοτάκης: Τέλος στην ευρωπαϊκή επιτήρηση – Η Ελλάδα γυρίζει οριστικά σελίδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:24

ΗΠΑ: Σε υψηλό 16 μηνών οι προσλήψεις τον Μάιο με 122.000 νέες θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:18

Τέμπη: Στις 9 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης - Στο επίκεντρο η παράσταση του δημοσίου

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 16:11

Goldman Sachs: Η Alphabet «σηκώνει» $80 δισ. και οδηγεί τη Wall Street σε «αχαρτογράφητα νερά»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:07

Στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Ταγαρά: Ο φορτισμένος επικήδειος του πρωθυπουργού

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 15:55

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει λάθος δεδομένα - Να δοθεί περισσότερος χώρος στις εθνικές κυβερνήσεις

Πολιτική
03/06/2026 - 15:52

Τσουκαλάς: Έχουμε μία αναξιόπιστη κυβέρνηση που διακινεί fake news

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/06/2026 - 15:50

«Πράσινη» ρήτρα διαφυγής από την Κομισιόν: Χώρος έως 0,6% του ΑΕΠ για ενεργειακές επενδύσεις

Ειδήσεις
03/06/2026 - 15:25

Ανακατατάξεις στο Arctic LNG 2: Η NordLine αποκτά το μερίδιο της TotalEnergies με έγκριση Πούτιν

Πολιτική
03/06/2026 - 15:10

«Σήμα» αυτοδυναμίας από Μαρινάκη: «Οι πρωθυπουργοί προκύπτουν από την κάλπη και όχι από παρασκηνιακές διεργασίες»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ