Κούβα: Ένταση, κρίση καυσίμων και θανατηφόρο περιστατικό με ταχύπλοο αυξάνουν την πίεση

Η κυβέρνηση της Αβάνας υποστήριξε ότι το ταχύπλοο είχε επιχειρήσει «διείσδυση» με «τρομοκρατικούς σκοπούς», μια θέση που οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει ή αμφισβητήσει, καλώντας σε ανεξάρτητη έρευνα για τα πραγματικά γεγονότα. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ ασυνήθιστο» και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν αφού ολοκληρώσουν τον δικό τους έλεγχο.

Το περιστατικό συνέβη σε μια στιγμή ήδη υψηλής πίεσης για την Κούβα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη καυσίμων μετά την επιβολή από τις ΗΠΑ περιορισμών στη ροή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Η απουσία επαρκούς εφοδιασμού έχει οδηγήσει σε μείωση των δημόσιων υπηρεσιών, διακοπές ρεύματος, προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος υγείας και στα δρομολόγια μεταφορών, και γενικότερη δυσπραγία στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ακόμη και οι αεροπορικές μεταφορές έχουν πληγεί, με αναφορές ότι τα καύσιμα αεροσκαφών εξαντλούνται, επηρεάζοντας τις συνδέσεις της χώρας με το εξωτερικό.

Η ρωσική κυβέρνηση, μέσω του Κρεμλίνου, σχολίασε το περιστατικό εκφράζοντας ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στην Κούβα, καταδικάζοντας το συμβάν ως «επιθετική πρόκληση από τις ΗΠΑ» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη επίλυσης των κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών αναγκών του κουβανικού πληθυσμού. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε τη σημασία της αυτοσυγκράτησης και της αποφυγής επιπλέον προκλήσεων στην περιοχή.

Παράλληλα, χώρες όπως το Μεξικό έχουν ήδη κινητοποιήσει ανθρωπιστική βοήθεια προς την Κούβα, με αποστολές τροφίμων και άλλων αναγκαίων αγαθών να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να μετριαστεί η πίεση που ασκείται στον πληθυσμό.

Συνολικά, το περιστατικό με το ταχύπλοο έχει ενισχύσει την αίσθηση ότι η Κούβα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο τόσο από πλευράς εσωτερικής σταθερότητας όσο και διεθνών σχέσεων, με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και περιφερειακούς εταίρους να παρακολουθούν στενά τα επόμενα βήματα.