«Ακέφαλο» το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός λόγω Επστάιν: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Μπόργκε Μπρέντε

Ο Μπόργκε Μπρέντε, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), υπέβαλε την παραίτησή του λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας δήλωσε: «Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Φόρουμ, πιστεύοντας ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να συνεχίσει το Φόρουμ το σημαντικό του έργο χωρίς περισπασμούς».

Η διοίκηση του WEF είχε ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα μετά την αποκάλυψη εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που έδειχναν επαφές του Μπρέντε με τον Επστάιν. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Μπρέντε συμμετείχε σε τρία επαγγελματικά δείπνα με τον Επστάιν, ενώ βρέθηκαν επίσης ανταλλαγές email και μηνυμάτων μεταξύ τους.

Η έρευνα έχει στόχο να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα του Φόρουμ, με τη διοίκηση να τονίζει τη δέσμευσή της για πλήρη διερεύνηση των επαφών και των δραστηριοτήτων του πρώην επικεφαλής του οργανισμού.