Προκαταρκτική έρευνα για τα κομμένα καλώδια της τηλεδιοίκησης στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, μετά την αποκάλυψη ότι άγνωστοι είχαν κόψει καλώδια τηλεδιοίκησης στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας.

Με εντολή προς την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, ζητείται να διερευνηθεί η πιθανή τέλεση αξιόποινων πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί η Εισαγγελία για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.

Αμέσως μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα από την Αστυνομία, ενώ στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Η βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης καταγράφηκε χθες το απόγευμα, όταν διαπιστώθηκε ότι τα καλώδια είχαν κοπεί από άγνωστους δράστες, προκαλώντας την άμεση διακοπή της λειτουργίας του τμήματος της γραμμής. Η διακοπή έγινε αμέσως αντιληπτή από τα κέντρα ελέγχου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, χαρακτήρισε την ενέργεια «καθαρή δολιοφθορά» και τόνισε σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ ότι η πράξη φαίνεται να είχε στόχο την πρόκληση σοβαρών συνεπειών «δύο ημέρες πριν από την επέτειο για τα Τέμπη».