Ρωσικά πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού

Η Ρωσία εξαπέλυσε νυχτερινή επίθεση στις λιμενικές εγκαταστάσεις της περιφέρειας της Οδησσού, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πυρκαγιές και να προκληθούν ζημιές σε εξοπλισμό, αποθήκες και κοντέινερ, όπως ανέφερε την Παρασκευή ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολεξίι Κουλέμπα.

«Ο αντίπαλος εξακολουθεί να στοχοποιεί τη θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα», έγραψε ο Κουλέμπα στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Ωστόσο, ο ουκρανικός θαλάσσιος διάδρομος συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα, έχοντας διακινήσει περισσότερους από 176 εκατομμύρια τόνους φορτίου, εκ των οποίων πάνω από 150 εκατομμύρια τόνοι είναι σιτηρά», συμπλήρωσε.