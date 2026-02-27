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Ρωσικά πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού
Ειδήσεις
09:26 - 27 Φεβ 2026

Ρωσικά πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία εξαπέλυσε νυχτερινή επίθεση στις λιμενικές εγκαταστάσεις της περιφέρειας της Οδησσού, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πυρκαγιές και να προκληθούν ζημιές σε εξοπλισμό, αποθήκες και κοντέινερ, όπως ανέφερε την Παρασκευή ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολεξίι Κουλέμπα.  

«Ο αντίπαλος εξακολουθεί να στοχοποιεί τη θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα», έγραψε ο Κουλέμπα στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Ωστόσο, ο ουκρανικός θαλάσσιος διάδρομος συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα, έχοντας διακινήσει περισσότερους από 176 εκατομμύρια τόνους φορτίου, εκ των οποίων πάνω από 150 εκατομμύρια τόνοι είναι σιτηρά», συμπλήρωσε.

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