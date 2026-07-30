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Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»
Ναυτιλία
11:06 - 30 Ιουλ 2026

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Reporter.gr Newsroom
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Νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Ιουλίου στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, με στόχο δύο εμπορικά δεξαμενόπλοια που βρίσκονταν στην περιοχή για τη φόρτωση αργού πετρελαίου.  

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας MARISKS, το δεξαμενόπλοιο «NISSOS SIFNOS», με σημαία Νήσων Μάρσαλ, δέχθηκε πλήγμα περίπου στις 01:48 (ώρα Μόσχας), ενώ εκτελούσε διαδικασία φόρτωσης στο σημείο πρόσδεσης Single Point Mooring 3 (SPM 3) του τερματικού σταθμού.

Τη στιγμή της επίθεσης, το πλοίο φόρτωνε αργό πετρέλαιο της Tengizchevroil, κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει και η αμερικανική Chevron. Από το χτύπημα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή των αγωγών φόρτωσης.

Η φωτιά περιορίστηκε και κατασβέστηκε από το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου, με τη συνδρομή τριών πλοίων υποστήριξης του CPC, τα οποία έσπευσαν άμεσα στην περιοχή.

Επίθεση και στο «MARATHI»

Στόχος επίθεσης φέρεται να έγινε και δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το «MARATHI», το οποίο φέρει σημαία της Νήσου του Μαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε στο πλοίο ενώ αυτό βρισκόταν περίπου έξι ναυτικά μίλια από τον τερματικό σταθμό και κατευθυνόταν προς τις εγκαταστάσεις του CPC για να ξεκινήσει διαδικασία φόρτωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των ζημιών που ενδεχομένως υπέστη το δεξαμενόπλοιο.

Χωρίς τραυματισμούς και διαρροή πετρελαίου

Από τα δύο περιστατικά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή απώλειες μεταξύ των πληρωμάτων, ενώ δεν καταγράφηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε διαρροή πετρελαίου.

Το «NISSOS SIFNOS» παραμένει πλωτό και σε σταθερή κατάσταση, ενώ τεχνικά κλιμάκια και οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στην καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών που προκάλεσε η επίθεση.

Μετά το περιστατικό, οι εργασίες φόρτωσης στο σημείο πρόσδεσης SPM 3 διακόπηκαν προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας και να διαπιστωθεί η κατάσταση των εγκαταστάσεων.

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