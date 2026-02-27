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Επιτάχυνση του πληθωρισμού σε Γαλλία και Ισπανία
Ειδήσεις
11:46 - 27 Φεβ 2026

Επιτάχυνση του πληθωρισμού σε Γαλλία και Ισπανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πληθωρισμός κατέγραψε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση στη Γαλλία και αυξήθηκε απροσδόκητα και στην Ισπανία τον Φεβρουάριο, ενισχύοντας τη θέση της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι δεν χρειάζονται πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων.  

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση, μετά από άνοδο 0,4% τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τον μέσο όρο πρόβλεψης 0,8% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι. Στην Ισπανία, ο πληθωρισμός σημείωσε ελαφρά άνοδο από 2,4% σε 2,5%, αντί για την υποχώρηση στο 2,3% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι ικανοποιημένοι με το επίπεδο των επιτοκίων δανεισμού, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα από τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός κινείται κοντά στον στόχο του 2%.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη συνολικά αναμένεται να δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα. Η Γερμανία θα ανακοινώσει τα δικά της δεδομένα αργότερα σήμερα Παρασκευή, τα οποία προβλέπεται να διαμορφωθούν στο 2,1%.

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