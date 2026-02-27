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128 δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο δολοφονήθηκαν το 2025
Ειδήσεις
14:12 - 27 Φεβ 2026

128 δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο δολοφονήθηκαν το 2025

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Εκατόν είκοσι οκτώ (128) δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε κάθε γωνιά της γης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης που κατέγραψε και δημοσίευσε η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων για το 2025.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Anthony Bellanger, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων: « Aπό το 1991, η Λίστα Θυμάτων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ) αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς των κινδύνων που συνδέονται με το επάγγελμα. Χρόνο με το χρόνο δείχνει ότι δημοσιογράφοι σκοτώνονται, όχι τυχαία, αλλά επειδή ερευνούν, αναφέρουν και δημοσιοποιούν γεγονότα που οι πολιτικές, επιχειρηματικές, στρατιωτικές ή εγκληματικές δυνάμεις θέλουν να αποκρύψουν. Οι 128 θάνατοι που καταγράφηκαν το 2025 επιβεβαιώνουν μια ανησυχητική παγκόσμια αλήθεια: ότι η δολοφονία δημοσιογράφων αποτελεί πλέον ένα αποδεκτό εργαλείο πολέμου, καταστολής και ελέγχου της πληροφόρησης«.
Συγκεκριμένα για την Ευρώπη, όπως αναφέρει η έκθεση, καταγράφηκαν δέκα δολοφονίες δημοσιογράφων το 2025: οκτώ στην Ουκρανία, μία στη Ρωσία και μία στην Τουρκία. Μια ανησυχητική τάση που εντόπισαν οι ευρωπαϊκές δημοσιογραφικές οργανώσεις ήταν η αυξημένη χρήση drones που στοχεύουν σκόπιμα δημοσιογράφους που καλύπτουν ένοπλες συγκρούσεις.
Αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν την τρίτη φορά την τελευταία δεκαετία που η Ευρώπη έχει καταγράψει τόσο υψηλό αριθμό δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν – πρώτα το 2015 με τη σφαγή στο Charlie Hebdo (σατυρικό περιοδικό) στο Παρίσι, και στη συνέχεια το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».
Οι διάφοροι μηχανισμοί παρακολούθησης των παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου στους οποίους συμμετέχουν η ΔΟΔ και η ΕΟΔ στην Ευρώπη δείχνουν ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω το 2025. Στατιστικά στοιχεία από την Πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία της Δημοσιογραφίας και την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων έδειξαν ότι ο αριθμός των σωματικών επιθέσεων κατά δημοσιογράφων αυξήθηκε. Στην άλλη σημαντική πλατφόρμα παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχει η ΕΟΔ, «Χαρτογράφηση της Ελευθερίας των Μέσων Ενημέρωσης», καταγράφηκαν 218 επιθέσεις κατά της σωματικής ακεραιότητας δημοσιογράφων στην Ευρώπη το 2025.
Η ΕΣΠΗΤ, ως ενεργό μέλος της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, σε σύμπνοια και συνεργασία μαζί τους, καταδικάζουν τα εγκλήματα κατά δημοσιογράφων και των άλλων εργαζομένων στα ΜΜΕ, την ατιμωρησία και καλούμε τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να λογοδοτήσουν, και να δεσμευθούν να οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσους επιτίθενται ή δολοφονούν δημοσιογράφους.

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