Τουρκία: Νέες συλλήψεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ

Δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν τη Δευτέρα (6/7), μία ημέρα πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σύμφωνα με ανακοινώσεις του μέσου ενημέρωσης όπου εργάζεται ο ένας εξ αυτών και της οργάνωσης υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μέσων ενημέρωσης MLSA.

Ο δημοσιογράφος Καϊχάν Αϊχάν, που παρακολουθεί δημοσιογραφικά τη δίκη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και συνεργατών του για την υπόθεση διαφθοράς στον δήμο, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στο σπίτι του. Σύμφωνα με τον αντιπολιτευόμενο ειδησεογραφικό ιστότοπο Bir Gün, στον οποίο εργάζεται, κατηγορείται για «διάδοση ψευδών ειδήσεων» και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης τις επόμενες ημέρες.

Το Bir Gün επισημαίνει ότι, παρότι οι ερωτήσεις που του τέθηκαν κατά την ανάκρισή του αφορούσαν αποκλειστικά τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα και τη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εις βάρος του Ιμάμογλου, η εισαγγελική έρευνα που ξεκίνησε από το Ανακριτικό Γραφείο αφορά αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται προφυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2025, ενώ η δίκη του ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου.

Δεύτερη σύλληψη δημοσιογράφου

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του δημοσιογράφου Χαζάρ Ντοστ στην Κωνσταντινούπολη. Όπως γνωστοποίησε η MLSA, ο Ντοστ τέθηκε υπό κράτηση για φερόμενη συμμετοχή σε διαδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί το 2018.

Σύμφωνα με την οργάνωση, ο δημοσιογράφος συνελήφθη ενώ πραγματοποιούσε τα ψώνια του σε μανάβικο της γειτονιάς του και κρατήθηκε στο πλαίσιο δικογραφίας που αφορά την υποτιθέμενη εμπλοκή του στη συγκεκριμένη κινητοποίηση.

Παρότι σε πρώτο βαθμό είχε αθωωθεί, η εισαγγελία άσκησε έφεση κατά της απόφασης. Αντί, όμως, να κληθεί για παροχή εξηγήσεων, ο εισαγγελέας ζήτησε την κράτησή του. Σύμφωνα με τον δικηγορικό του σύλλογο, ο Ντοστ πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Κύμα συλλήψεων ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Οι δύο συλλήψεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα διώξεων που, σύμφωνα με καταγγελίες, έχει ενταθεί σημαντικά και στρέφεται τόσο κατά οργανωμένων ομάδων όσο και κατά μεμονωμένων επικριτών της τουρκικής κυβέρνησης. Οι εξελίξεις σημειώνονται την ώρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φιλοξενεί στην Άγκυρα τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ για τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής.