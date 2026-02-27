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Champions League: Τα ζευγάρια της φάσης των 16 - Το «μονοπάτι» μέχρι τον τελικό
Ειδήσεις
13:58 - 27 Φεβ 2026

Champions League: Τα ζευγάρια της φάσης των 16 - Το «μονοπάτι» μέχρι τον τελικό

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) στη Νιόν η κλήρωση της φάσης των 16 του Champions League, σχηματίζοντας τα οκτώ ζευγάρια και καθορίζοντας ταυτόχρονα το δρόμο μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16 προγραμματίζονται για τις 10 και 11 Μαρτίου, ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν στις 17 και 18 Μαρτίου.

Ιδού πώς σχηματίστηκαν τα ζευγάρια για τη φάση των 16:

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Προημιτελικές διασταυρώσεις:

  • Νικητής Παρί Σεν Ζερμέν/Τσέλσι vs Νικητής Γαλατασαράι/Λίβερπουλ
  • Νικητής Ρεάλ/Μάντσεστερ Σίτι vs Νικητής Αταλάντα/Μπάγερν
  • Νικητής Νιούκαστλ/Μπαρτσελόνα vs Νικητής Ατλέτικο/Τότεναμ
  • Νικητής Μπόντο Γκλιμτ/Σπόρτινγκ vs Νικητής Λεβερκούζεν/Άρσεναλ

Ημιτελικές διασταυρώσεις:

  • Νικητής προημιτελικού 1 vs Νικητής προημιτελικού 2
  • Νικητής προημιτελικού 3 vs Νικητής προημιτελικού 4
Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 14:04
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