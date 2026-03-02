Σταδιακή άρση του αεροπορικού μπλακ άουτ στο Ντουμπάι

Περιορισμένες πτήσεις από το Dubai αναμένεται να επανεκκινήσουν το βράδυ της 2ας Μαρτίου, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Το Sky News μετέφερε, επικαλούμενο δύο πηγές στην Emirates, ότι θα ξεκινήσουν εκ νέου περιορισμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες απόψε. Όπως ανέφερε, το προσωπικό έχει ήδη λάβει οδηγίες να επιστρέψει στα καθήκοντά του, με στόχο την πραγματοποίηση περιορισμένου αριθμού πτήσεων από το Ντουμπάι μέσα στη νύχτα. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η πλήρης αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας ενδέχεται να επιτευχθεί ακόμη και μέχρι την Πέμπτη (5/3).

Την ίδια ώρα, η Etihad Airways, με έδρα το Abu Dhabi, φέρεται να εκτελεί ήδη περιορισμένο πρόγραμμα πτήσεων.

Η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 κατέγραψε επτά επιβατικά αεροσκάφη να αναχωρούν από το Άμπου Ντάμπι τις τελευταίες ώρες, μεταξύ των οποίων και μία πτήση με προορισμό το Heathrow Airport. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι αρκετές απογειώσεις πραγματοποιήθηκαν μετά τις 10 το πρωί, με τα αεροσκάφη να ακολουθούν διαδρομή κατά μήκος των συνόρων του Ομάν και της Σαουδικής Αραβίας.