Μαζική μεταφορά στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για παρατεταμένη σύγκρουση

Ο πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Νταν Σέιν πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (Joint Chiefs of Staff), δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν να υποστούν περισσότερες στρατιωτικές απώλειες, καθώς οι εκτεταμένες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται.

«Δεν πρόκειται για μια επιχείρηση που θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα βράδυ», ανέφερε ο Σέιν στο Πεντάγωνο. «Οι στρατιωτικοί στόχοι που έχουν ανατεθεί στη United States Central Command και στη Διακλαδική Δύναμη θα χρειαστούν χρόνο για να επιτευχθούν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα απαιτήσουν δύσκολη και σκληρή δουλειά», είπε. «Αναμένουμε επιπλέον απώλειες και, όπως πάντα, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τις περιορίσουμε».

Παρόμοια προειδοποίηση απηύθυνε και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ: «Μια επιχείρηση τέτοιας κλίμακας θα έχει απώλειες. Ο πόλεμος είναι κόλαση».

Υπενθυμίζεται ότι τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη συνετρίβησαν πάνω από το Κουβέιτ, σε αυτό που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε «περιστατικό φίλιων πυρών». Κανένα μέλος των πληρωμάτων δεν τραυματίστηκε.

Η Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε επίσης ότι ένας τέταρτος Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε εν ώρα μάχης, αφού είχε «τραυματιστεί σοβαρά κατά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν».

Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, η οποία έχει εισέλθει στην τρίτη ημέρα της. Νωρίτερα, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι και στο Άμπου Ντάμπι. ενώ ο επικεφαλής της ασφάλειας της Τεχεράνης δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον τερματίζονται.

Οι αερομεταφορές έχουν διαταραχθεί σοβαρά, με τις Emirates και Etihad Airways να ανακοινώνουν την προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων από τους κόμβους τους στα United Arab Emirates.

Επιπτώσεις καταγράφονται και στον ενεργειακό τομέα. Ο περιφερειακός πετρελαϊκός κολοσσός Saudi Aramco ανακοίνωσε ότι ένα από τα διυλιστήριά του επλήγη, προκαλώντας μικρή πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο.

Οι προοπτικές κλιμάκωσης της σύγκρουσης οδήγησαν σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τους κινδύνους διαταραχής της προσφοράς. Ο χρυσός, ως ασφαλές καταφύγιο, κατέγραψε άνοδο, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι ευρωπαϊκές μετοχές και οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν πτωτικά στο σύνολό τους.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενέι σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα. Η εξέλιξη αυτή αφήνει το Ιράν αντιμέτωπο με μια ευαίσθητη διαδικασία διαδοχής στην ηγεσία. Ένα προσωρινό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο ανώτερος κληρικός Alireza Arafi και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, έχει αναλάβει τον έλεγχο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο μεταξύ, επιβεβαίωσαν ότι τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για περαιτέρω αμερικανικές απώλειες και δήλωσε ότι η σύγκρουση ενδέχεται να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες.

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