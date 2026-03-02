Κίνα: Καλεί τις χώρες του Κόλπου να ενωθούν και να αντιταχθούν σε εξωτερικές παρεμβάσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας κάλεσε τη Δευτέρα (2/3) τις χώρες του Κόλπου να ενωθούν και να αντιταχθούν σε εξωτερικές παρεμβάσεις, μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν που πυροδότησαν διεύρυνση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η Κίνα ελπίζει ότι τα κράτη του Κόλπου θα ενισχύσουν την ενότητά τους και θα καλλιεργήσουν σχέσεις καλής γειτονίας, ώστε «να κρατήσουν το μέλλον και τη μοίρα τους στα δικά τους χέρια», δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Wang Yi σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του από το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου.

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνομιλία την ίδια ημέρα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Abbas Araqchi, ο Wang εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Ιράν μπορεί να διατηρήσει την εθνική και κοινωνική σταθερότητα, δίνοντας παράλληλα σημασία στις θεμιτές ανησυχίες των γειτονικών του χωρών, όπως προκύπτει από δεύτερη ανακοίνωση.

Ένας Κινέζος πολίτης νεκρός στην Τεχεράνη

Ο Wang εξέφρασε επίσης τη στήριξη της Κίνας προς τις χώρες του Κόλπου για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εθνικής τους ασφάλειας, καθώς και προς το Ιράν για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών σήμερα, ο Wang κάλεσε το Παρίσι να συνεργαστεί με την Κίνα για την προώθηση της αποκλιμάκωσης, σύμφωνα με ακόμη μία ανακοίνωση του υπουργείου.

Επισημαίνεται επίσης ότι την Κυριακή (1/3), ο Wang είχε χαρακτηρίσει «απαράδεκτες» τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και τη δολοφονία του Χαμενεΐ, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός και επανέναρξη των συνομιλιών.

Σημειώνεται ότι η σύγκρουση στο Ιράν στοίχισε τη ζωή σε έναν Κινέζο πολίτη στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, ενώ περισσότεροι από 3.000 απομακρύνθηκαν από τη χώρα, δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Mao Ning.

Η Κίνα δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, πρόσθεσε η Mao.

Παράλληλα, διέψευσε ότι το Πεκίνο βρισκόταν κοντά σε συμφωνία για την πώληση υπερηχητικών πυραύλων στο Ιράν, τονίζοντας ότι η Κίνα είναι μια υπεύθυνη μεγάλη δύναμη που «τηρεί πάντοτε τις διεθνείς της υποχρεώσεις». Ωστόσο, έξι πρόσωπα με γνώση των διαπραγματεύσεων είχαν δηλώσει στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι μια τέτοια συμφωνία πλησίαζε στην ολοκλήρωσή της.

Τέλος, ο Jia Guide, πρεσβευτής της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν και η δολοφονία του Ιρανού ηγέτη παραβιάζουν τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ιρανών.