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Ντουμπάι: Ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεις υπερπολυτελών ακινήτων παρά τη γεωπολιτική ένταση
Ειδήσεις
14:46 - 06 Ιουλ 2026

Ντουμπάι: Ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεις υπερπολυτελών ακινήτων παρά τη γεωπολιτική ένταση

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά υπερπολυτελών κατοικιών στο Ντουμπάι κατέγραψε ιστορικό υψηλό συναλλαγών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με τις συμφωνίες που είχαν «κλειδώσει» πριν από την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ να συνεχίζουν να ολοκληρώνονται, σύμφωνα με στοιχεία της Knight Frank.  

Οι πωλήσεις κατοικιών με αξία άνω των 10 εκατ. δολαρίων έφτασαν τα 5,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι περισσότερες συναλλαγές είχαν προηγηθεί της κρίσης

Ο επικεφαλής έρευνας της Knight Frank για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Φεσάλ Ντουρανί, ανέφερε ότι το ρεκόρ αυτό αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό συναλλαγές που είχαν συμφωνηθεί πριν από την έναρξη της γεωπολιτικής έντασης, αλλά καταγράφηκαν με καθυστέρηση τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Όπως τόνισε, η εικόνα αυτή δεν υποδηλώνει παύση της αγοράς, καθώς οι συναλλαγές συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, ενώ τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ισχυρά.

Συνολικά, στο εξάμηνο καταγράφηκαν 296 αγοραπωλησίες κατοικιών άνω των 10 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων 165 στο πρώτο τρίμηνο και 131 στο δεύτερο. Παράλληλα, οι συναλλαγές άνω των 25 εκατ. δολαρίων ανήλθαν σε 26, επίσης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Πώς επιδρά η γεωπολιτική κρίση

Κατά την περίοδο της σύγκρουσης, το Ντουμπάι βρέθηκε στο επίκεντρο ανησυχιών, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις προς χώρες του Κόλπου. Παρότι τα περισσότερα πλήγματα αναχαιτίστηκαν, ορισμένοι τομείς, όπως ο τουρισμός, δέχθηκαν πιέσεις.

Μετά από πενταετή ανοδική πορεία στην αγορά ακινήτων, παρατηρείται πλέον επιβράδυνση στις πωλήσεις νέων κατοικιών από κατασκευαστές.

Μετατόπιση προς μακροχρόνια κατοχή ακινήτων

Σύμφωνα με τον Φεσάλ Ντουρανί, η αγορά εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με προηγούμενους κύκλους, καθώς πλέον κυριαρχούν αγοραστές που αποκτούν ακίνητα για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια επένδυση, και όχι για γρήγορη μεταπώληση.

Ενδεικτικά, το ποσοστό κατοικιών που μεταπωλούνταν μέσα σε έναν χρόνο από την αγορά τους ήταν περίπου 25% το 2008, ενώ το 2025 έχει μειωθεί στο 4%, σύμφωνα με την Knight Frank.

Πιέσεις στη μαζική αγορά κατοικίας

Αντίθετα, στην ευρύτερη αγορά κατοικιών οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πιο αισθητές, με τις τιμές να καταγράφουν πτώση που κυμαίνεται από 5% έως 20%, ανάλογα με την περιοχή.

Η διόρθωση αποδίδεται κυρίως σε ιδιοκτήτες και επενδυτές που επιλέγουν να ρευστοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία, αν και πολλοί εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντικά κέρδη, καθώς οι τιμές στο Ντουμπάι έχουν αυξηθεί συνολικά σχεδόν 83% την τελευταία πενταετία.

Σύμφωνα με τον Nicholas Spencer της Knight Frank, η πραγματική επίδραση της γεωπολιτικής έντασης στην αγορά ακινήτων αναμένεται να φανεί πιο καθαρά το φθινόπωρο, εφόσον το γεωπολιτικό περιβάλλον παραμείνει σταθερό.

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