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Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία η άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Σαλμά – Σφοδρές καταγγελίες στην Ολομέλεια
Πολιτική
16:03 - 22 Ιουλ 2026

Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία η άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Σαλμά – Σφοδρές καταγγελίες στην Ολομέλεια

Reporter.gr Newsroom
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Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, έπειτα από αιτήματα της Δικαιοσύνης που αφορούν διαφορετικές υποθέσεις. Κατά τη συζήτηση, αμφότεροι εξαπέλυσαν πολιτικές αιχμές, με την κ. Κωνσταντοπούλου να κάνει λόγο για στοχοποίησή της και τον κ. Σαλμά να στρέφεται κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου

Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια με 160 ψήφους "υπέρ" της άρσης, 63 "κατά" και 6 "παρών". Η αίτηση άρσης της ασυλίας της κας Κωνσταντοπούλου αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Με μηνύει ποιος; Ο κουμπάρος της κας Ντόρας Μπακογιάννη, ο Νταβέλης, Αχιλλέας Νταβέλης. Και με μηνύει για ποιο πράγμα; Γιατί είπα την αλήθεια μέσα στη Βουλή, ότι αφαιρέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η άδεια λειτουργίας της κλινικής του, του ANIMUS. Αφαιρέθηκε, είναι αλήθεια», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και προσέθεσε: «Με μηνύει. Πότε με μηνύει; Τον Φλεβάρη του 2026. Πότε δηλαδή; Όταν έχει δοθεί η εντολή σε όλους να πέσουν πάνω μου. Και πέφτουν πάνω μου για να με απενεργοποιήσουν, να με απενεργοποιήσουν για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη ”Βιολάντα”, για τις υποκλοπές. Δεν θα με απενεργοποιήσουν. Ο Νταβέλης είναι άλλος ένας κουμπάρος της οικογένειας Μητσοτάκη που μου επιτίθεται. Ο προηγούμενος ήταν ο Ξυλούρης ή ”Φραπές” που είπε μέσα στη Βουλή ότι θα μου στρίψει το λαρύγγι και θα με σκοτώσει».

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε: «Αυτή πρέπει να είναι η δέκατη αίτηση άρσης ασυλίας μου και μπορείτε να φέρετε και εκατόν δέκα. Οι υπόδικοι ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου. Και γιατί ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου; Συγκαλύπτονται ευθύνες για κακουργήματα, συγκαλύπτονται ευθύνες κυβερνητικών προσώπων για πενήντα επτά θανάτους στο έγκλημα των Τεμπών, για αμύθητα ποσά στη Σύμβαση 717, για αμύθητα, ομοίως, ποσά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές όπου θα έπρεπε να έχετε γκρεμίσει το σύμπαν μετά τη συνέντευξη Γρηγόρη Δημητριάδη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk52a9j78hm9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Άρση ασυλίας για Μάριο Σαλμά με βαριές καταγγελίες

Την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά αποφάσισε η ολομέλεια, με 157 ψήφους "υπέρ" της άρσης, 66 ψήφους "κατά" της άρσης και 7 "παρών". Η ολομέλεια κλήθηκε να αποφασίσει επί αιτήσεως άρσης ασυλίας του βουλευτή, μετά από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Σαλμάς μιλώντας σήμερα στην ολομέλεια, καταλόγισε στον 'Αδωνι Γεωργιάδη σχέσεις διαπλοκής με τη Novartis και με τον προστατευόμενο μάρτυρα "Αναστασίου" και παθητική δωροδοκία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk5405p02acp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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