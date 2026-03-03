Saudi Aramco: Στρέφεται στην Ερυθρά Θάλασσα για εξαγωγές πετρελαίου προκειμένου να παρακάμψει το Ορμούζ

Εναλλακτικές διαδρομές για τις εξαγωγές πετρελαίου της εξετάζει η Saudi Aramco, καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σαουδαραβικός κολοσσός μελετά το ενδεχόμενο να αυξήσει τις παραδόσεις φορτίων μέσω του λιμανιού Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, εκτός Περσικού Κόλπου, όπου έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες δεξαμενόπλοια.

Η Aramco εξάγει παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος του αργού της από λιμάνια εντός του Κόλπου. Ωστόσο, η περιφερειακή σύγκρουση έχει προκαλέσει συμφόρηση πλοίων και αυξημένους κινδύνους στη θαλάσσια οδό του Ορμούζ, οδηγώντας την εταιρεία στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική παίζει ο αγωγός East-West Pipeline, με δυνατότητα μεταφοράς έως 5 εκατ. βαρελιών ημερησίως, ο οποίος διασχίζει τη Σαουδική Αραβία από τα ανατολικά κοιτάσματα έως τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Αν και η δυναμικότητά του δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των εξαγωγών της χώρας, προσφέρει στο Ριάντ μια σημαντική εναλλακτική δίοδο.

Πηγές του Bloomberg αναφέρουν ότι η Aramco έχει ήδη απευθυνθεί σε ορισμένους Ασιάτες πελάτες, διερευνώντας κατά πόσο μπορούν να παραλάβουν φορτία από το Γιανμπού αντί για τα λιμάνια του Περσικού Κόλπου.

Κίνδυνοι και στην Ερυθρά Θάλασσα

Παρά τη δυνατότητα παράκαμψης του Ορμούζ, η Ερυθρά Θάλασσα δεν θεωρείται απολύτως ασφαλής. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, έχουν απειλήσει με επανάληψη επιθέσεων σε πλοία που διέρχονται από την περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νέα πλήγματα, ωστόσο αρκετές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να αποφεύγουν τη διαδρομή, επιλέγοντας τον περίπλου μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Πιέσεις στην παραγωγή και στις υποδομές

Η Σαουδική Αραβία παράγει περίπου 10 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε περίπου 7,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, η συνολική εξαγωγική ικανότητα μέσω του αγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των πωλήσεων στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η Aramco έχει ήδη δεχθεί πλήγμα από την κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της στο Ras Tanura, στον Περσικό Κόλπο, έπειτα από επίθεση με drone.

Οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές εντείνουν και τις ανησυχίες για υπερπλήρωση των δεξαμενών αποθήκευσης, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε μείωση της παραγωγής, εάν παραταθεί η αβεβαιότητα στις εξαγωγικές ροές.