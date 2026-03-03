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Γαλλία: Διάγγελμα Μακρόν στις 21.00 για τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
18:14 - 03 Μαρ 2026

Γαλλία: Διάγγελμα Μακρόν στις 21.00 για τη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμανουέλ Μακρόν θα απευθυνθεί απόψε (3/3) στον γαλλικό λαό με τηλεοπτικό διάγγελμα στις 8 μ.μ. τοπική ώρα (9 μ.μ. ώρα Ελλάδος), όπως γνωστοποίησε η γαλλική προεδρία.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (2/3) είχε κάνει λόγο για κίνδυνο «ανάφλεξης στα σύνορά μας», μετά την έναρξη, το Σάββατο (28/3), της κοινής ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου άμυνας την Κυριακή, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η Γαλλία θα ενισχύσει την αμυντική της παρουσία στη Μέση Ανατολή, με στόχο την προστασία των πολιτών και των στρατιωτικών της εγκαταστάσεων, αλλά και τη στήριξη των χωρών της περιοχής που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο της Τεχεράνης ως αντίποινα για τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα.

Παράλληλα, ο Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε αμυντικές παρεμβάσεις με στόχο την εξουδετέρωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης στην πηγή τους.

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 18:20
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