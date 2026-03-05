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Πόλεμος Ιράν - Ισραήλ: Ζημία έως 3 δισ. δολάρια την εβδομάδα για την ισραηλινή οικονομία
Ειδήσεις
13:04 - 05 Μαρ 2026

Πόλεμος Ιράν - Ισραήλ: Ζημία έως 3 δισ. δολάρια την εβδομάδα για την ισραηλινή οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομία του Ισραήλ αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις λόγω της στρατιωτικής έντασης με το Ιράν, με τις πρώτες εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών να υπολογίζουν ζημία έως 9 δισεκατομμύρια σέκελ (περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια) ανά εβδομάδα.

Οι εκτιμήσεις βασίζονται στους ισχύοντες «κόκκινους» περιορισμούς που έχει θέσει η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ. Οι περιορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν απαγόρευση ταξιδιών για εργασία, κλείσιμο σχολείων και κινητοποίηση εφεδρικών δυνάμεων. Η οικονομική επίπτωση αναμένεται να ξεκινήσει κυρίως από την επόμενη εβδομάδα, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου.

Το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε παράλληλα τη μετάβαση στο «πορτοκαλί» επίπεδο περιορισμών, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη δραστηριότητα στους χώρους εργασίας. Σε αυτό το σενάριο, η εβδομαδιαία ζημία θα περιοριζόταν σε περίπου 4,3 δισεκατομμύρια σέκελ (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ήδη κλείσει τα σχολεία για αυτή την εβδομάδα και έχει απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις, ενώ οι περισσότεροι υπάλληλοι εργάζονται από το σπίτι, με εξαίρεση τις βασικές υπηρεσίες. Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η επίθεση μπορεί να διαρκέσει για αρκετές εβδομάδες, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την οικονομική δραστηριότητα.

Παρά τις πρόσφατες εντάσεις, η ισραηλινή οικονομία είχε σημειώσει ανάπτυξη 3,1% το 2025, επηρεασμένη από τον πόλεμο στη Γάζα. Μετά την κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο, η ανάπτυξη για το 2026 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 5%, ωστόσο η τρέχουσα κρίση δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου.

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