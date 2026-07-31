ΤΙΤΑΝ: Νέα αναβάθμιση προβλέψεων για το 2026 – Το πολυκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης

Θετικά βλέπει την πορεία του 2026 η διοίκηση του ΤΙΤΑΝ, περιγράφοντας στους αναλυτές, κατά την ενημέρωση για τα αποτελέσματα εξαμήνου, προσδοκίες για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Πρόκειται για τη δεύτερη αναθεώρηση της καθοδήγησης μέσα σε μόλις τρεις μήνες, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη αισιοδοξία για την πορεία του ομίλου.

Πλέον, η διοίκηση αναμένει υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων για το σύνολο της χρήσης, τα EBITDA να αυξηθούν με ταχύτερο ρυθμό από τον κύκλο εργασιών και περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Τη χρηματοοικονομική βάση της αναθεωρημένης πρόβλεψης παρουσίασε ο CFO του ομίλου, Γιάννης Ιωάννου, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου, η θετική εκκίνηση του τρίτου τριμήνου και η ταχύτερη του αναμενομένου ενσωμάτωση των τριών πρόσφατων εξαγορών δικαιολογούν τη νέα καθοδήγηση.

«Έχουμε θετική δυναμική για το δεύτερο εξάμηνο, κάτι που αποτυπώνεται και στην ποιότητα του ανεκτέλεστου έργων», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΙΤΑΝ, Marcel Cobuz.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 1,42 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,9%, EBITDA 312 εκατ. ευρώ (+8,7%) και καθαρά κέρδη 153,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν σε 784 εκατ. ευρώ (+14%).

Οι ΗΠΑ αφήνουν πίσω τα προσωρινά εμπόδια

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αναλυτών επικεντρώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη σημαντικότερη αγορά του ομίλου. Η διοίκηση υποστήριξε ότι οι πιέσεις του δεύτερου τριμήνου είχαν κυρίως συγκυριακό χαρακτήρα και δεν μεταβάλλουν τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς.

Όπως εξήγησε ο Marcel Cobuz, δύο έκτακτα γεγονότα επιβάρυναν την κερδοφορία. Συγκεκριμένα, η προγραμματισμένη συντήρηση του εργοστασίου στη Φλόριντα – μια διαδικασία που πραγματοποιείται περίπου μία φορά ανά δεκαετία – και οι καθυστερήσεις στις εισαγωγές τσιμέντου λόγω συμφόρησης στα λιμάνια της Μεσογείου.

Οι καθυστερήσεις αυτές προκάλεσαν πρόσθετο κόστος περίπου 7 εκατ. δολαρίων, καθώς περίπου το ένα τρίτο των αναγκών του ομίλου στις ΗΠΑ καλύπτεται από εισαγόμενο τσιμέντο. Παρά τα προβλήματα, ο ΤΙΤΑΝ κατάφερε να εξυπηρετήσει κανονικά τους πελάτες του, ενώ ήδη από την έναρξη του τρίτου τριμήνου οι επιδόσεις εμφανίζονται σημαντικά βελτιωμένες.

Παράλληλα, η διοίκηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη για τη ζώνη της Mid-Atlantic, όπου οι επενδύσεις σε υποδομές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κυρίως data centers διατηρούν υψηλή τη ζήτηση, αντισταθμίζοντας τη συνεχιζόμενη αδυναμία της αγοράς κατοικίας.

Η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει

Η ελληνική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του ομίλου. Όπως αναφέρθηκε και αποτύπώθηκε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11% στα 310 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 28%, φθάνοντας τα 54 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση απέδωσε τις επιδόσεις αυτές στη διατήρηση της έντονης δραστηριότητας στα μεγάλα έργα υποδομών, στις εμπορικές αναπτύξεις και στην αγορά κατοικίας, ενώ ιδιαίτερη συμβολή είχαν και οι δραστηριότητες στα αδρανή υλικά και στο έτοιμο σκυρόδεμα.

Έργα όπως το Ελληνικό, η Γραμμή 4 του Μετρό, το Flyover της Θεσσαλονίκης, οι επενδύσεις σε logistics, τουριστικές εγκαταστάσεις, επεκτάσεις αεροδρομίων και νέα data centers εξακολουθούν να στηρίζουν τη ζήτηση, επιτρέποντας στον όμιλο να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις τιμών χωρίς να διαφαίνονται ενδείξεις επιβράδυνσης.

Ανατολική Μεσόγειος: Η νέα παραγωγική και εξαγωγική πλατφόρμα

Η μεγαλύτερη μεταβολή στη στρατηγική του ομίλου αφορά πλέον την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία εξελίσσεται σταδιακά σε βασικό παραγωγικό και εξαγωγικό κόμβο.

Η περιοχή κατέγραψε την ισχυρότερη βελτίωση κερδοφορίας, με αύξηση πωλήσεων κατά 25%, άνοδο EBITDA κατά 77% και λειτουργικό περιθώριο 27%, χάρη στην επιτυχημένη ενσωμάτωση της Traçim στην Τουρκία, τη βελτίωση των τιμών και τη σημαντική ενίσχυση της δραστηριότητας στην Αίγυπτο.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η έναρξη εξαγωγών τσιμέντου από την Αίγυπτο προς τις ΗΠΑ, μέσω των νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην Αλεξάνδρεια. Στόχος είναι οι αποστολές να αυξηθούν σταδιακά έως τους 300.000 τόνους ετησίως, ενισχύοντας την αυτάρκεια του ομίλου και περιορίζοντας την εξάρτησή του από τρίτους προμηθευτές.

Παράλληλα, η διοίκηση εξετάζει την κατασκευή δεύτερης γραμμής παραγωγής στην Traçim, ενώ βλέπει σημαντικές εξαγωγικές ευκαιρίες από την Αίγυπτο προς τη Συρία και τη Γάζα, αλλά και μελλοντικά από την Τουρκία προς την Ουκρανία, όταν το επιτρέψουν οι γεωπολιτικές συνθήκες.

Τεχνολογία και καινοτομία στο επίκεντρο της στρατηγικής

Η ανάπτυξη του ΤΙΤΑΝ δεν βασίζεται μόνο στη γεωγραφική του επέκταση αλλά και στον μετασχηματισμό του παραγωγικού του μοντέλου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής TITAN Forward 2029, ο όμιλος επιταχύνει την ανάπτυξη προηγμένων τσιμεντοειδών υλικών, προχωρά στη δημιουργία του νέου Patras Advanced Technologies Hub (PATH), επενδύει σε τεχνολογίες ενεργοποιημένης αργίλου και δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), ενώ το ποσοστό προϊόντων χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος έχει ήδη αυξηθεί στο 35,5%, το υψηλότερο στην ιστορία του.

Παράλληλα, η πλατφόρμα CemAI και τα συστήματα Real-Time Optimizer έχουν ήδη εγκατασταθεί στο 88% της παραγωγικής δυναμικότητας τσιμέντου, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των εργοστασίων.

Το Project PRIME αντισταθμίζει τις πληθωριστικές πιέσεις

Κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της κερδοφορίας εξακολουθεί να διαδραματίζει το πρόγραμμα PRIME, μέσω του οποίου ο όμιλος βελτιώνει μόνιμα την παραγωγικότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Σύμφωνα με τον CFO, οι πρωτοβουλίες του προγράμματος όχι μόνο απορρόφησαν την αύξηση του ενεργειακού κόστους και τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά δημιούργησαν πρόσθετη αξία περίπου 20 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, με τον στόχο για το σύνολο του έτους να υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Εξαγορές, επενδύσεις και ισχυρός ισολογισμός

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, οι τρεις εξαγορές που ολοκληρώθηκαν μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες αποδίδουν ήδη ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Στο πρώτο εξάμηνο συνεισέφεραν περίπου 80 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις και 13 εκατ. ευρώ στα EBITDA, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι σε ετήσια βάση η συμβολή τους θα διαμορφωθεί στα 45-50 εκατ. ευρώ EBITDA.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα από την Keystone στις ΗΠΑ, όπου οι συνέργειες στις προμήθειες, στη λειτουργία των μονάδων και στο δίκτυο διανομής εξελίσσονται ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, ο όμιλος διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 877 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευσης να παραμένει μόλις στο 1,4 φορές EBITDA, παρά επενδύσεις περίπου 700 εκατ. ευρώ για εξαγορές. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 160 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ενώ για το σύνολο του έτους προβλέπονται επενδύσεις 300-350 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών επιτρέπει στη διοίκηση να συνεχίσει την ανταμοιβή των μετόχων, με νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 20 εκατ. ευρώ και τη διανομή μερίσματος 1,10 ευρώ ανά μετοχή.

Πολυκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης

Συνολικά, η διοίκηση απευθυνόμενη στους αναλυτές τόνισε ότι ο ΤΙΤΑΝ εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με περισσότερους από έναν μοχλούς δημιουργίας αξίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα κερδοφορίας, η Ελλάδα συνεχίζει να επωφελείται από το επενδυτικό κύμα, ενώ η Αίγυπτος και η Τουρκία μετατρέπονται σταδιακά σε περιφερειακές παραγωγικές και εξαγωγικές βάσεις. Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες εξαγορές αποδίδουν ταχύτερα του αναμενομένου και η τεχνολογία, η καινοτομία και τα προγράμματα παραγωγικότητας ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές του ομίλου, στηρίζοντας την αισιοδοξία της διοίκησης για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις έως το τέλος του 2026.