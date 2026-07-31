Η Χαμάς συμφώνησε σε ένα ευρύ σχέδιο αφοπλισμού, σύμφωνα με τις ΗΠΑ

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις συμφώνησαν σε ένα σχέδιο που, εφόσον εφαρμοστεί, θα οδηγήσει στον αφοπλισμό τους και στην απώλεια της εξουσίας τους στη Λωρίδα της Γάζας, υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον θύλακα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν σε δημοσιογράφους αργά το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσαν ότι η συμφωνία αποτελεί την έναρξη μιας αόριστης χρονικά, πολυφασικής διαδικασίας με στόχο τον τερματισμό της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής. Αναγνώρισαν, ωστόσο, ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις, όπως η επαλήθευση της συμμόρφωσης των παλαιστινιακών οργανώσεων και η διασφάλιση ότι η δύσπιστη ισραηλινή κυβέρνηση δεν θα υπονομεύσει την πρόοδο.

Η ανακοίνωση αποτελεί το αποτέλεσμα μηνών διπλωματικών επαφών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Χαμάς και των μεσολαβητών της Μέσης Ανατολής, καθώς και του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace) που δημιούργησε ο πρόεδρος Τραμπ για να επιβλέψει τη μετάβαση της Γάζας. Ωστόσο, πρόκειται μόνο για το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία γεμάτη πολιτικές και στρατιωτικές παγίδες.

«Σημασία έχει τι προβλέπει η συμφωνία. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει τι θα ακολουθήσει. Η εφαρμογή και η επαλήθευση πρέπει να είναι πραγματικές», δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νικολάι Μλαντένοφ, πρόεδρος του Συμβουλίου, χαιρετίζοντας τη συμφωνία.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε πολύ πιο αισιόδοξος σε δική του ανάρτηση λίγα λεπτά πριν από την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης πέτυχε μια ΙΣΤΟΡΙΚΗ συμφωνία για τον ΠΛΗΡΗ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα. Πρόκειται για ένα μνημειώδες βήμα προς μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ», έγραψε ο πρόεδρος.

Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Γάζι Χαμάντ, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, δήλωσε ότι η οργάνωση συμφώνησε να τοποθετήσει τα όπλα της σε εγκατάσταση φύλαξης υπό την εποπτεία της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, μιας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής αρχής που έχει αναλάβει την πολιτική και την ασφάλεια κατά τη μεταβατική περίοδο.

«Δεν μιλήσαμε για αφοπλισμό, δεν μιλήσαμε για παράδοση των όπλων και δεν συμφωνήσαμε σε οποιαδήποτε ισραηλινή εμπλοκή», δήλωσε ο Χαμάντ, προσθέτοντας ότι το σχέδιο εξαρτάται από τον τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και την ανεμπόδιστη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Αίγυπτος, η οποία φιλοξενεί τον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δεν ανέφερε ρητά στην επίσημη ανακοίνωσή της ότι η Χαμάς συμφώνησε να αφοπλιστεί. Αντίθετα, έκανε λόγο για «συμφωνία επί του οδικού χάρτη» και για μελλοντική συνάντηση στο Κάιρο «με σκοπό τη συζήτηση των μηχανισμών εφαρμογής και την επαναβεβαίωση της δέσμευσης όλων των πλευρών στους όρους της συμφωνίας».

Από την πλευρά του Ισραήλ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο.

Παρά τη σύγχυση σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας της Πέμπτης, αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής μετά τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε όταν η Χαμάς, την οποία οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση, εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 Ισραηλινούς και απάγοντας περίπου 250 ομήρους.

Η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ έχει προκαλέσει τον θάνατο περίπου 70.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς και δεν διαχωρίζει τους αμάχους από τους μαχητές στις καταγραφές του.

Ο οδικός χάρτης των 15 σημείων για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απομάκρυνσή της από την εξουσία αποτελεί προϊόν της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα που επιτεύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με εκείνη τη συμφωνία, μετά την επιστροφή όλων των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς, οι μαχητές που θα επιδίωκαν αμνηστία θα έθεταν εκτός λειτουργίας τον οπλισμό τους, αποδεχόμενοι την «αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας» υπό την εποπτεία ανεξάρτητων παρατηρητών.

Ο νέος οδικός χάρτης αποτελεί την προσπάθεια του Συμβουλίου Ειρήνης να μετατρέψει αυτή τη δέσμευση σε πράξη, επιδιώκοντας να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Αξιωματούχος του Συμβουλίου δήλωσε ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας θα απαιτεί ανεξάρτητη επαλήθευση πριν από τη μετάβαση στο επόμενο.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, τα στάδια περιλαμβάνουν:

τη συμφωνία επί του γενικού πλαισίου,

την αποχώρηση της Χαμάς από κάθε κυβερνητική εμπλοκή,

τη μεταφορά των όπλων της αστυνομίας της Γάζας σε άλλη δύναμη ασφαλείας,

την καταστροφή των βαρέων όπλων και των αποθηκών οπλισμού,

τον αφοπλισμό των μεμονωμένων μαχητών,

καθώς και τον εντοπισμό και την καταστροφή των υπόγειων σηράγγων.

Η Χαμάς αναμένεται επίσης να παραδώσει χάρτες των υπόγειων σηράγγων της, των εργοστασίων παραγωγής όπλων και των αποθηκών πυρομαχικών, σύμφωνα με το σχέδιο της συμφωνίας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη μεταβίβαση των πολιτικών αρμοδιοτήτων από τη Χαμάς στην Εθνική Επιτροπή. Αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης διευκρίνισε ότι τα χρονοδιαγράμματα θα διαφέρουν ανά στάδιο και ότι διαφορετικές περιοχές της Γάζας ενδέχεται να βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας.